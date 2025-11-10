Mátrai Károly elárulta, hogy miért az energetika az egyik legjobb karrierlehetőség a fiataloknak

Nagyon bizonytalan környezetben működünk, ez kiszámíthatatlan jövőképet jelent. Nagy erőfeszítés a mindennapokhoz igazítani a vállalat működését
- mondta Mátrai Károly az Energy Investment Forum 2025 eseményen.
Mátrai úgy látja, az elmúlt évek válságai világosan megmutatták: energiaellátás nélkül a modern élet leáll, amit Európa saját bőrén tapasztalt meg.
Kiderült, hogy ha elmegy az áram, leáll az élet. Ez nem volt ennyire a tudatunkban korábban, de ma már mindenki érti: az energetika valójában a civilizáció alapja.
Miért lehet vonzó ez a szakma a fiataloknak? A vezérigazgató szerint a következő generációnak az energetika azért lehet különösen izgalmas pálya, mert gyorsan változik és rendkívül sok területet fog össze:
Nagyon széles palettán lehet energetikával foglalkozni. Mindenki megtalálhatja benne azt a saját "homokozóját", ahol kiteljesedhet és karriert építhet.
Ezért Mátrai kifejezetten bátorítja a fiatalokat, hogy energiapiaci pályát válasszanak - akár az MVM-nél, akár a szektor más szereplőinél.
