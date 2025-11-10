Mátrai Károly elárulta, hogy miért az energetika az egyik legjobb karrierlehetőség a fiataloknak

A legnagyobb kihívás ma a bizonytalan jövőkép kezelése - mondta Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója, amikor arról kérdeztük, milyen nyomás alatt működik ma egy energiaipari vállalatvezető. Szerinte a piac kiszámíthatatlansága és a folyamatos válságkezelési kényszer teljesen új vezetői hozzáállást kíván meg. Ezzel együtt úgy látja, hogy kevés karrierpálya kínál ma ennél izgalmasabb jövőképet a fiataloknak.

Nagyon bizonytalan környezetben működünk, ez kiszámíthatatlan jövőképet jelent. Nagy erőfeszítés a mindennapokhoz igazítani a vállalat működését

- mondta Mátrai Károly az Energy Investment Forum 2025 eseményen.

Mátrai úgy látja, az elmúlt évek válságai világosan megmutatták: energiaellátás nélkül a modern élet leáll, amit Európa saját bőrén tapasztalt meg.

Kiderült, hogy ha elmegy az áram, leáll az élet. Ez nem volt ennyire a tudatunkban korábban, de ma már mindenki érti: az energetika valójában a civilizáció alapja.

Miért lehet vonzó ez a szakma a fiataloknak? A vezérigazgató szerint a következő generációnak az energetika azért lehet különösen izgalmas pálya, mert gyorsan változik és rendkívül sok területet fog össze:

Nagyon széles palettán lehet energetikával foglalkozni. Mindenki megtalálhatja benne azt a saját "homokozóját", ahol kiteljesedhet és karriert építhet.

Ezért Mátrai kifejezetten bátorítja a fiatalokat, hogy energiapiaci pályát válasszanak - akár az MVM-nél, akár a szektor más szereplőinél.

Címlapkép forrása: Portfolio