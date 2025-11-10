Meglepő jóslat érkezett: Elérhette a tetőpontot a kereskedelmi háború

A múlt heti legfelsőbb bírósági meghallgatáson még a konzervatív bírák is szkeptikusan fogadták Donald Trump vészhelyzeti felhatalmazással bevezetett vámtarifáit.
Bár mindig veszélyes dolog ilyen egyértelmű előrejelzést adni, de a Bloomberg elemzői szerint
a jelek arra mutatnak, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kivetett vámok gazdasági és – nagy valószínűséggel – politikai fegyverként is elérték a tetőpontjukat.
Trump vasárnap a közösségi médiában "bolondoknak" nevezte a vámok ellenzőit, és "vámosztalékot" ígért "legalább fejenként 2000 dollár" összegben, "a magas jövedelműeket nem számítva".
Trump ajánlata Scott Bessent pénzügyminisztert is váratlanul érte. A gazdasági tárcavezető egy televíziós interjúban jelezte, hogy erről nem egyeztetett főnökével, és felvetette: lehet, hogy Trump valójában közelgő adókedvezményekre gondolt. Egy ilyen kifizetés mindenesetre rendkívül költséges volna. Ha "mindenki" alatt Trump az Egyesült Államok összes, legfelső jövedelmi tizeden kívüli polgárát érti, akkor a szükséges forrás végösszege 500 milliárd dollár felett lenne. Még háztartásonként egyszeri utalással is 300 milliárd dollár fölé kúszna a teher – vagyis több mint tízszerese lenne a szeptemberben befolyt, 29,7 milliárd dolláros vámbevételnek.
Trump nyilatkozata a hét közepén tartott bírósági meghallgatást követte, ahol a Legfelsőbb Bíróság hatfős konzervatív többségének több tagja is kételyeinek adott hangot a vészhelyzeti gazdasági felhatalmazásra támaszkodó vámokkal kapcsolatban.
Bár a vámokról közvetlenül nem szavaztak az amerikai polgárok, a közvélemény-kutatások sem Trumpot igazolják. A Washington Post–ABC News–Ipsos friss felmérése szerint a választók 65 százaléka elutasítja, ahogyan Trump kezeli a vámkérdést, 55 százaléka pedig úgy érzi, a vámok rontják családja pénzügyi helyzetét. A választások során billegőnek számító Wisconsin államban a Marquette Egyetem egész évben azt mérte, hogy a választók többsége szerint a vámok ártanak a gazdaságnak.
Gyakori vélekedés, hogy a vámokat nehéz eltörölni, mert a politikusok idővel az általuk termelt bevételek függőivé válnak.
De igaz marad-e ez akkor is, ha a vámok népszerűtlenek?
- vetik fel a kérdést a Bloomberg szakértői. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy a 2026-os időközi választásokon vagy a 2028-as elnökválasztáson a demokraták képesek lesznek kihasználni a vámok népszerűtlenségét.
A szakértők szerint fontos szempont a vállalatok reakciója is, a cégek ugyanis ilyen helyzetben alacsonyabb vámtarifájú termelési helyszíneket keresnek.
Márpedig ha kevesebb áru érkezik a magasabb vámteherrel szembesülő országokból, az átlagos vámszint (és ezzel az amerikai költségvetés bevétele) szükségszerűen csökken.
Végül pedig ott a gazdaság. Az amerikai gazdaság eddig nagyrészt ellenállt a vámsokknak, de a fogyasztói hangulat gyenge, a munkaerőpiac lazul, az infláció makacs, a bizonytalanság pedig visszafogja a beruházásokat – a szárnyaló, mesterséges intelligenciához kötődő adatközponti kapacitásokat leszámítva.
A jelenlegi helyzetben a legkézenfekvőbb szakpolitikai válasz a vámok csökkentése lenne, akár átmenetileg is – még akkor is, ha valaki hosszabb távon hisz a magasabb terhek hasznában. Maga Trump is engedélyezett már kivételeket és rövid távú könnyítéseket, hogy amerikai beruházásokra ösztönözzön vállalatokat. Bár Trump legfrissebb nyilatkozatai arról árulkodnak, hogy kitart kereskedelempolitikája mellett, még az ő kiszámíthatatlanságát figyelembe véve is egyre valószínűbbnek tűnik, hogy elérte csúcsát az elnök vámpolitikai mozgástere.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ez már katasztrófa: 10 milliós város evakuálását helyezték kilátásba - Rendkívüli bejelentést tett az elnök
Majdnem teljesen kifogytak Irán víztározói.
A világ egyik legerősebb hatalma már a legrosszabbra készül: pusztító háború jöhet, kollektív lépés lehet a reakció
Ki kell dolgozni az evakuálás terveit.
Országos leállás jön a Magyar Postánál
Csekkbefizetés, csomagfeladás, ügyintézés is szünetel.
Az AI-tól a munkavállalói jóllétig: a HR legforróbb trendjei egy helyen a szakma vezető képviselőitől
Az utolsó helyekre most kell lecsapni.
Láthatatlan gyilkos öli a befektetéseidet - de nemsokára megmentő lesz belőle
A kormányzati leállás váratlan mellékhatása.
„A nagy kérdéseket a villamos energiában kell megválaszolni” - Szabó Gergely a Met jövőképéről
Valódi hosszú távú szemlélet.
Műholdpálya-használati szerződést írt alá a 4iG
Az Eutelsattal.
20 nap után máris kiengedték a börtönből Nicolas Sarkozy-t
A volt köztársasági elnök szerint rémálom volt a börtön, de küzd tovább az igazáért.
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod