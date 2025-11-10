  • Megjelenítés
Megszólalt az elemző: tovább roboghat az év egyik legizgalmasabb befektetési sztorija
Megszólalt az elemző: tovább roboghat az év egyik legizgalmasabb befektetési sztorija

Portfolio
A J.P. Morgan Private Bank elemzése szerint az arany ára 2026 végére elérheti az 5200-5300 dollárt unciánként, ami több mint 25%-os emelkedést jelentene a jelenlegi árfolyamhoz képest. A növekedés fő hajtóerejét a feltörekvő piaci jegybankok vásárlásai adják - tudósított a Bloomberg.

Alex Wolf, a J.P. Morgan globális makro- és kötvénystratégiai vezetője szerint

az arany szárnyaló ralija várhatóan 5000 dollár fölé emeli az árfolyamot unciánként már jövőre.

Az elmúlt években a jegybanki vásárlások kulcsszerepet játszottak a nemesfém árának emelkedésében, mivel a döntéshozók értékmegőrzőt és eszközdiverzifikációt kerestek.

Az arany ára októberben rekordmagasságba, 4380 dollár fölé emelkedett, mielőtt az elmúlt hetekben korrekciót mutatott. Ennek ellenére a nemesfém ára idén még mindig több mint 50%-kal emelkedett.

Wolf szerint sok jegybank, különösen a feltörekvő piacokon, továbbra is növelni fogja aranytartalékait, bár a vásárlások üteme az áremelkedés miatt mérséklődhet.

Az arany a devizatartalékok részeként még mindig viszonylag kis százalékot képvisel

- magyarázta.

A Világgazdasági Tanács (WGC) adatai szerint a jegybankok 634 tonna aranyat adtak hozzá tartalékaikhoz a szeptemberig tartó egy évben. Bár ez elmarad az előző három év azonos időszakától, még mindig jóval meghaladja a 2022 előtti átlagot. A WGC 2025-re 750-900 tonna közötti teljes éves vásárlást prognosztizál.

A vásárlásokat nagyrészt Kína vezeti, amely egy kevésbé USA-központú pénzügyi világot kíván építeni.

Lengyelország, Törökország és Kazahsztán szintén növelte aranytartalékait.

Wolf szerint sok feltörekvő piaci gazdaság költségvetési többlettel rendelkezik, és nagy pénzáramlásokat kell újra befektetniük. "Ennek nagy része továbbra is dollárba megy. Nem is arról van szó, hogy az arany helyettesítené a dollárt, csak egyre nagyobb hányad kerül aranyba" - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Shutterstock

