Óriási kísérlet indul a világ egyik legnagyobb gazdaságában

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök célja, hogy első ösztönzőcsomagjával felpörgesse a gazdaságot, és a kulcsiparágakba irányuló beruházásokon keresztül új növekedési pályára állítsa azt. A jövő nyaráig elkészítendő gazdasági stratégián dolgozó testület első ülését követően kiadott dokumentumok szerint a csomagnak a "válságkezelési beruházások és növekedési beruházások" révén kellene megteremtenie a tartós bővülés alapjait.
A magánberuházások élénkítéséhez olyan lépések kellenek, amelyek növelik a beruházások kiszámíthatóságát
– mondta Takaicsi hétfőn az ülés után. A testület szerint a kormánynak 17 olyan területre kell összpontosítania, amelyet Takaicsi Japán növekedése szempontjából kulcsfontosságúnak tart, köztük a félvezetőkre és a mesterséges intelligenciára, a hajóépítésre, a védelmi iparra és a kritikus ásványokra.
Takaicsi korábban már jelezte az elmozdulást az expanzívabb költségvetési politika felé. A múlt héten azt mondta, Japán még csak félúton jár a béremelések által megtámogatott, stabil infláció elérésében. Ez arra utal, hogy azt szeretné, ha a jegybank óvatos maradna a fokozatos kamatemelések során. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a fiskális politikának az élénkítés mellett felelősnek is kell maradnia.
Az új beruházási tervek azt követően születtek, hogy Takaicsi a múlt hónapban megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel a kritikus ásványok – például a ritkaföldfémek – biztosításáról és egy hajóépítési együttműködésről. Emellett elrendelte, hogy a védelmi kiadások már a márciusban záruló pénzügyi évben érjék el a GDP 2 százalékát, a korábban tervezettnél hamarabb.
A hétfőn közzétett dokumentumok szerint a kormány célja egy pozitív gazdasági körforgás megteremtése:
a kínálati oldali szerkezet megerősítésével, a jövedelmek növelésével, a fogyasztói bizalom javításával, a vállalati nyereségek bővítésével és az adóbevételek növelésével, de adóemelés nélkül. A testület azt is javasolja, hogy a kormány erősítse meg a Japán Nemzetközi Együttműködési Bank (JBIC) és a Japán Export- és Beruházásbiztosító (NEXI) pénzügyi hátterét, hogy megvalósulhassanak a japán–amerikai vámmegállapodáshoz kapcsolódó beruházási kezdeményezések. Az 550 milliárd dolláros befektetési alap még nem indult el, noha a kormány már közzétette az ígéretes projektek listáját.
A javaslatcsomag szerint az intézkedéseknek tartalmazniuk kell az ellátási láncok megerősítését, a startupok támogatását, a finanszírozáson keresztüli növekedésösztönzést és a vállalati béremelések elősegítését.
Ennek a kabinetnek az első számú feladata a lakosságot jelenleg sújtó magas árak kezelése. Ehhez az inflációt meghaladó béremelésekre van szükség. Fel kell ismernünk, hogy a kormány feladata olyan környezet megteremtése, amelyben a tartós béremelések lehetségessé válnak.
– mondta Kiucsi Minoru, a növekedési stratégiáért felelős miniszter.
Bár a javaslatok nem részletezik az árakat mérséklő konkrét lépéseket,
várható, hogy Takaicsi további támogatásokkal csökkenti a téli közüzemi számlákat, és december végéig fokozatosan mérsékli a benzinadót.
A testület tagjai között van Kataoka Gósi, a japán jegybank korábbi igazgatótanácsi tagja, aki megbízatása idején határozott monetáris lazítást szorgalmazott. Kiválasztása – más kulcsfontosságú gazdaságpolitikai tanácsadó testületekhez hasonlóan – Takaicsi ösztönzőket előtérbe helyező szemléletét tükrözi.
A Takaicsi-kormány számára kiemelten fontos az erőteljes gazdasági növekedés
– mondta Kataoka.
Az ösztönzőcsomag mérete és összetétele, valamint az annak finanszírozására szolgáló pótköltségvetés első jelzés lesz arról, hogy Takaicsi milyen lendülettel teljesíti választási ígéreteit, és képes lesz-e mindezt megvalósítani anélkül, hogy megrémítse a japán fiskális egészsége miatt aggódó befektetőket. Mivel a közgazdászok a tavalyinál nagyobb csomagra számítanak, nő a túlköltekezés kockázata, ami aggodalmakat kelthet a kötvénypiacon, feljebb tolhatja a hosszú hozamokat, és erősebb inflációt táplálhat. Japán adósságterhe továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok között, 2024-ben a GDP mintegy 235 százalékát tette ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan dolgot tett Donald Trump, amit képtelenek felfogni az oroszok - Sikerült ezzel kihúzni a gyufát Moszkvánál?
Moszkva nem érti, mit akar ezzel elérni az amerikai elnök.
Történelmi pillanat: a szigetország megvillantotta azt a fegyvert, amitől Kína is retteghet
Nem spóroltak a beszédes jelekkel sem.
Megjelent a tender, kezdődhet a reptéri projekt előkészítése
A bontásokra előirányzott keretösszeg 11,8 milliárd forint.
Nagy dobásra készül Balogh Petya cége
Szintet lép a STRT.
Valami eltört a német baloldalon: vezető politikus mondott le, teljes profilváltás jöhet
Érdekes változások a BSW körül.
Háromnapos agrárcsúcs Siófokon – A legfrissebb trendek a szakma krémjének prizmáján át
Nagyon fogynak a jegyek a szegmens hazai csúcstalálkozójára.
Óriási megállapodást kötött a kereskedőkkel a Visa és a Mastercard
Két évtizede húzódó per végére tehetnek pontot.
Ez már katasztrófa: 10 milliós város evakuálását helyezték kilátásba - Rendkívüli bejelentést tett az elnök
Majdnem teljesen kifogytak Irán víztározói.
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod