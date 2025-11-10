Óriási kísérlet indul a világ egyik legnagyobb gazdaságában

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök célja, hogy első ösztönzőcsomagjával felpörgesse a gazdaságot, és a kulcsiparágakba irányuló beruházásokon keresztül új növekedési pályára állítsa azt. A jövő nyaráig elkészítendő gazdasági stratégián dolgozó testület első ülését követően kiadott dokumentumok szerint a csomagnak a "válságkezelési beruházások és növekedési beruházások" révén kellene megteremtenie a tartós bővülés alapjait.

A magánberuházások élénkítéséhez olyan lépések kellenek, amelyek növelik a beruházások kiszámíthatóságát

– mondta Takaicsi hétfőn az ülés után. A testület szerint a kormánynak 17 olyan területre kell összpontosítania, amelyet Takaicsi Japán növekedése szempontjából kulcsfontosságúnak tart, köztük a félvezetőkre és a mesterséges intelligenciára, a hajóépítésre, a védelmi iparra és a kritikus ásványokra.

Takaicsi korábban már jelezte az elmozdulást az expanzívabb költségvetési politika felé. A múlt héten azt mondta, Japán még csak félúton jár a béremelések által megtámogatott, stabil infláció elérésében. Ez arra utal, hogy azt szeretné, ha a jegybank óvatos maradna a fokozatos kamatemelések során. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a fiskális politikának az élénkítés mellett felelősnek is kell maradnia.

Az új beruházási tervek azt követően születtek, hogy Takaicsi a múlt hónapban megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel a kritikus ásványok – például a ritkaföldfémek – biztosításáról és egy hajóépítési együttműködésről. Emellett elrendelte, hogy a védelmi kiadások már a márciusban záruló pénzügyi évben érjék el a GDP 2 százalékát, a korábban tervezettnél hamarabb.

A hétfőn közzétett dokumentumok szerint a kormány célja egy pozitív gazdasági körforgás megteremtése:

a kínálati oldali szerkezet megerősítésével, a jövedelmek növelésével, a fogyasztói bizalom javításával, a vállalati nyereségek bővítésével és az adóbevételek növelésével, de adóemelés nélkül. A testület azt is javasolja, hogy a kormány erősítse meg a Japán Nemzetközi Együttműködési Bank (JBIC) és a Japán Export- és Beruházásbiztosító (NEXI) pénzügyi hátterét, hogy megvalósulhassanak a japán–amerikai vámmegállapodáshoz kapcsolódó beruházási kezdeményezések. Az 550 milliárd dolláros befektetési alap még nem indult el, noha a kormány már közzétette az ígéretes projektek listáját.

A javaslatcsomag szerint az intézkedéseknek tartalmazniuk kell az ellátási láncok megerősítését, a startupok támogatását, a finanszírozáson keresztüli növekedésösztönzést és a vállalati béremelések elősegítését.

Ennek a kabinetnek az első számú feladata a lakosságot jelenleg sújtó magas árak kezelése. Ehhez az inflációt meghaladó béremelésekre van szükség. Fel kell ismernünk, hogy a kormány feladata olyan környezet megteremtése, amelyben a tartós béremelések lehetségessé válnak.

– mondta Kiucsi Minoru, a növekedési stratégiáért felelős miniszter.

Bár a javaslatok nem részletezik az árakat mérséklő konkrét lépéseket,

várható, hogy Takaicsi további támogatásokkal csökkenti a téli közüzemi számlákat, és december végéig fokozatosan mérsékli a benzinadót.

A testület tagjai között van Kataoka Gósi, a japán jegybank korábbi igazgatótanácsi tagja, aki megbízatása idején határozott monetáris lazítást szorgalmazott. Kiválasztása – más kulcsfontosságú gazdaságpolitikai tanácsadó testületekhez hasonlóan – Takaicsi ösztönzőket előtérbe helyező szemléletét tükrözi.

A Takaicsi-kormány számára kiemelten fontos az erőteljes gazdasági növekedés

– mondta Kataoka.

Az ösztönzőcsomag mérete és összetétele, valamint az annak finanszírozására szolgáló pótköltségvetés első jelzés lesz arról, hogy Takaicsi milyen lendülettel teljesíti választási ígéreteit, és képes lesz-e mindezt megvalósítani anélkül, hogy megrémítse a japán fiskális egészsége miatt aggódó befektetőket. Mivel a közgazdászok a tavalyinál nagyobb csomagra számítanak, nő a túlköltekezés kockázata, ami aggodalmakat kelthet a kötvénypiacon, feljebb tolhatja a hosszú hozamokat, és erősebb inflációt táplálhat. Japán adósságterhe továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok között, 2024-ben a GDP mintegy 235 százalékát tette ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images