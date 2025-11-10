  • Megjelenítés
Váratlan bejelentést tett Warren Buffett - Ennek sokan nem fognak örülni
Váratlan bejelentést tett Warren Buffett - Ennek sokan nem fognak örülni

Portfolio
Warren Buffett bejelentette, hogy nem ír több éves levelet és nem szólal fel a Berkshire Hathaway éves közgyűlésein, miközben felgyorsítja részvényei adományozását családi alapítványai számára - számolt be a Yahoo Finance.

A Berkshire Hathaway részvényeseinek hétfőn küldött levelében a leköszönő vezérigazgató közölte, hogy

a jövőben nem ír éves leveleket és nem tart előadásokat a vállalat közgyűlésein.

Ahogy a britek mondanák, "elcsendesedek"

- írta a 95 éves Buffett, aki saját bevallása szerint családjának leghosszabb életű tagja.

Buffett februárban publikálta 60. éves levelét a részvényeseknek, majd a májusi közgyűlésen bejelentette, hogy Greg Abelt javasolja utódjának. Az igazgatótanács két nappal később elfogadta javaslatát, így Abel 2026. január 1-jén veszi át a vezérigazgatói pozíciót.

A befektetési guru közölte, hogy továbbra is közzétesz éves hálaadási üzenetet, és néhány egyéni Berkshire részvényessel tartja a kapcsolatot. Emellett felgyorsítja Berkshire részvényeinek adományozását családja négy alapítványa számára, köztük a Susan Thompson Buffett Alapítvány és három gyermeke által vezetett szervezetek javára.

Gyermekeim alapítványainak szánt életem során tett adományaim felgyorsítása semmilyen módon nem tükrözi a Berkshire kilátásaival kapcsolatos nézeteim változását

- hangsúlyozta Buffett. "Greg Abel több mint megfelelt azoknak a magas elvárásoknak, amelyeket akkor támasztottam vele szemben, amikor először gondoltam arra, hogy ő legyen a Berkshire következő vezérigazgatója."

Buffett májusi bejelentése óta, miszerint az év végén lemond, a Berkshire részvényei körülbelül 5%-kal estek, miközben az S&P 500 index több mint 20%-kal emelkedett ugyanebben az időszakban.

Hétfői levelét azzal zárta, hogy arra biztatta a befektetőket, hogy "válasszák meg helyesen hőseiket és kövessék példájukat".

Címlapkép forrása: Shutterstock

