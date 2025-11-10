Visszahívtak egy bébiételt

A Nestlé Hungária Kft. fogyasztói visszahívást kezdeményezett az általuk forgalmazott Nestlé Pizsama Hami Kekszes folyékony gabonás bébiétel esetében, miután hatósági vizsgálat mikrobiológiai eltérést mutatott ki a termékben. A vállalat azonnal megkezdte az érintett tétel kivonását a kereskedelmi forgalomból.

A visszahívás kizárólag

a 2x200 milliliteres kiszerelésű,

2026.06.12-i minőségmegőrzési idővel

és L51630742F2 tételazonosítóval ellátott termékeket érinti.

A gyártó hangsúlyozza, hogy egyéb gyártási tételek nem érintettek a problémában.

A Nestlé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve hajtja végre a visszahívási folyamatot. A hatóság nyomon követi a vállalat által megtett intézkedéseket, valamint felügyeli a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

A vállalat kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a megjelölt tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és az még birtokukban van, ne fogyasszák el azt. A termékvisszahívás hivatalos indokaként mikrobiológiai nem megfelelőséget jelöltek meg.

