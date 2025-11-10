  • Megjelenítés
Visszahívtak egy bébiételt
Gazdaság

Visszahívtak egy bébiételt

Portfolio
A Nestlé Hungária Kft. visszahívja a Nestlé Pizsama Hami Kekszes folyékony gabonás bébiétel egy tételét mikrobiológiai nem megfelelőség miatt. A hatósági ellenőrzés során kimutatott eltérés miatt a vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a termék forgalomból történő kivonásáról - számolt be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A Nestlé Hungária Kft. fogyasztói visszahívást kezdeményezett az általuk forgalmazott Nestlé Pizsama Hami Kekszes folyékony gabonás bébiétel esetében, miután hatósági vizsgálat mikrobiológiai eltérést mutatott ki a termékben. A vállalat azonnal megkezdte az érintett tétel kivonását a kereskedelmi forgalomból.

Kapcsolódó cikkünk

Jönnek az árrésstopos bébiételek – Innen indulnak az árak

A visszahívás kizárólag

  • a 2x200 milliliteres kiszerelésű,
  • 2026.06.12-i minőségmegőrzési idővel
  • és L51630742F2 tételazonosítóval ellátott termékeket érinti.

A gyártó hangsúlyozza, hogy egyéb gyártási tételek nem érintettek a problémában.

A Nestlé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve hajtja végre a visszahívási folyamatot. A hatóság nyomon követi a vállalat által megtett intézkedéseket, valamint felügyeli a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

Még több Gazdaság

Mátrai Károly elárulta, hogy miért az energetika az egyik legjobb karrierlehetőség a fiataloknak

Gigantikus korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát: az atomerőműveket is érintő bűnszervezetet lepleztek le

Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa

A vállalat kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a megjelölt tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és az még birtokukban van, ne fogyasszák el azt. A termékvisszahívás hivatalos indokaként mikrobiológiai nem megfelelőséget jelöltek meg.

large_Termekvisszahivas_1110_64323dcf34

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Létezik-e a „pénzügyi pajzs", amit Magyarország kapott az Egyesült Államoktól?
Jön a fordulat az időjárásban: búcsút inthetünk a hidegcseppnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility