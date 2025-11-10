Visszahívtak egy Spar sajátmárkás terméket

A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság folyamatosan nyomon követi a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.

Az érintett termék a SPAR FREE FROM kókuszos keksz

150 grammos kiszerelésben,

2026.01.26-i minőségmegőrzési idővel

és L250505 tételazonosítóval.

A terméket a Sapidum d.o.o. gyártotta és a SPAR Magyarország Kft. forgalmazza. A visszahívás kizárólag erre a tételre vonatkozik, egyéb gyártási tételek nem érintettek.

A vállalat felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és az még birtokukban van, azt ne fogyasszák el. A termékvisszahívás oka a mikrobiológiai nem megfelelőség, konkrétan a penész esetleges jelenléte a termékben.

