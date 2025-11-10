Visszatérés a "sötét középkorba": kulcsfontosságú ország vesztette el az eliminációs státuszát

Kanada majdnem három évtized után elveszítette kanyarómentes minősítését, miután az egy éve tartó járványt nem sikerült 12 hónapon belül megfékezni; a döntés az egész amerikai régió státuszát is érinti, írja a Reuters. Amesh Adalja, a Johns Hopkins Egyetem Egészségbiztonsági Központjának vezető kutatója szerint "az eliminációs státusz elvesztése visszalépés, visszatérés a primitívebb időkbe, ahova a sötét középkor hangjai továbbra is megpróbálnak visszahúzni bennünket".

A kanadai közegészségügyi ügynökség hétfőn közölte, hogy

az ország már nem felel meg a kanyaró eliminációjára vonatkozó kritériumoknak.

A határozat következtében az amerikai kontinens régiója is elveszíti a minősítést a PAHO szabályai szerint.

Szakértők már múlt hónapban jelezték, hogy a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) megvonhatja Kanadától a státuszt. Eddig több mint 5 000 kanyarós esetet regisztráltak; a tíz tartományból kilenc és egy északi terület érintett.

A PAHO értesítette Kanadát, hogy az ország már nem rendelkezik kanyarómentes státusszal – erősítette meg a kanadai közegészségügyi ügynökség. Közlésük szerint a PAHO kritériumai alapján emiatt

az egész régió elveszíti az eliminációs minősítést.

"Bár a terjedés az utóbbi időben lassult, a járvány több mint 12 hónapja fennáll, elsősorban az aluloltott közösségekben" – áll a közleményben.

A csökkenő átoltottság segítette a vírus terjedését az ország egyes részein, ami előrevetíti más, védőoltással megelőzhető betegségek újbóli felbukkanását egy olyan lakosság körében, amely a COVID–19 járvány óta egyre szkeptikusabb a vakcinákkal szemben. Egy ország akkor számít kanyarómentesnek, ha egy kitörést követően legfeljebb 12 hónapon belül megszakítja a belföldi terjedést.

Az eliminációs státusz elvesztése visszalépés, visszatérés a primitívebb időkbe, ahova a sötét középkor hangjai továbbra is megpróbálnak visszahúzni bennünket

– fogalmazott Amesh Adalja, a Johns Hopkins Egyetem Egészségbiztonsági Központjának vezető kutatója.

A kanadai közegészségügyi ügynökség közölte, hogy a továbbiakban az oltottság növelésére, az adatok megosztásának erősítésére és a járványügyi megfigyelés javítására összpontosítanak.

Az Egyesült Államokban és Mexikóban is jelentős kanyarójárványok zajlottak idén, több ezer esettel és néhány halálesettel. Az amerikai régió csak 2024-ben nyerte vissza kanyarómentes státuszát, miután Brazíliában sikerült megfékezni egy járványt.

Marjorie Michel szövetségi egészségügyi miniszter hivatala nem kívánt kommentárt fűzni a fejleményekhez. Alberta, Manitoba és Ontario – három súlyosan érintett tartomány – egészségügyi minisztériumai és a miniszterek irodái nem reagáltak azonnal a megkeresésekre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images