Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa

Az elmúlt napokban nagy figyelmet kapott Orbán Viktor amerikai látogatásának egyik központi eleme,

a miniszterelnök által bejelentett úgynevezett pénzügyi védőpajzs.

Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk, Orbán szerint ez a megállapodás kicsorbítja azokat az eszközöket, amelyekkel Brüsszel szerinte a magyar gazdaságot pénzügyi oldalról fojtogathatná. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy

el lehet felejteni, hogy a magyar valutát meg lehet támadni vagy a költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, mert ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk.

A bejelentés után azonban gyorsan felmerült a kérdés, hogy pontosan mi ez a pajzs és hogyan működik. A korábbi elemzésünk alapján a legvalószínűbb forgatókönyv egy amerikai jegybankkal vagy pénzügyminisztériummal kötött úgynevezett swap-megállapodás, amely szükség esetén dollárforrásokhoz biztosíthat hozzáférést. Ilyen konstrukciót az elmúlt időszakban például Argentína is kapott. A mechanizmus ugyanakkor nem állandó támadásvédelmi rendszer, hanem válsághelyzetben használható vészfék.

Elemzésünkben arra is felhívtuk a figyelmet, hogy felvethető még a kérdés, hogy a fentiek alapján szélesedett-e magyar gazdaságpolitika mozgástere. Úgy gondoljuk, hogy nem igazán. Sőt, ha a kormányzat forint elleni támadásról, finanszírozási kihívásokról beszél, az a piac számára inkább figyelmeztető jel, ami után éberebben figyelik a kockázatnövekedésre utaló jeleket.

Zsiday Viktor is megszólalt a témában, a blogján (a Portfolio véleményéhez hasonlóan) azt írta, hogy nagy valószínűséggel olyan megállapodásról van szó, amilyenhez az argentin elnök, Javier Milei is hozzájutott, vagyis egy swap-line-ról az amerikai jegybankkal vagy pénzügyminisztériummal. Ez azt jelenti, hogy az MNB szükség esetén nagyobb mennyiségű dollárhoz férhet hozzá. Ez akkor lehet fontos, ha spekulatív támadás éri a forintot vagy külföldi tőkemenekülés indulna el a magyar állampapírpiacról.

Zsiday hangsúlyozza, hogy

ennek a segítségnek csak akkor van jelentősége, ha nagyon nagy a baj.

Most éppen nem ez a helyzet, mert a forint erősödik, részben a magasabb forintkamatok, részben a lehetséges politikai változások miatt. A szakértő szerint a csomag olyan, mint a biztonsági öv vagy a légzsák.

Nem ment meg attól, ha túl gyorsan megyünk és balesetet okozunk, de ha a baj bekövetkezik, csökkentheti a károkat.

A veszély az, ha a kormány emiatt még felelőtlenebbé válik, például túlzott költekezésbe kezd a választások előtt.

Zsiday szerint Orbán kijelentése, miszerint el lehet felejteni, hogy a magyar gazdaság finanszírozási oldalról fojtogatható, félrevezető. A finanszírozás feltételeit a kötvénypiaci hozamok és a befektetők bizalma határozza meg. Magyarország jelenleg saját korábbi döntései miatt drágán jut hitelhez. A finanszírozás akkor lesz olcsóbb, ha a hitelezők bíznak a stabil forintban, fenntartható államadósságban és kiszámítható gazdaságpolitikában. Ha ez teljesül, akkor védőpajzsra sem lesz szükség, és a mostani 6-7 százalékos kamatok helyett akár szlovák, horvát vagy cseh szintű 3-4 százalékon kapunk majd forrást.

Címlapkép forrása: Portfolio