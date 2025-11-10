Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa

Az elmúlt napokban nagy figyelmet kapott Orbán Viktor amerikai látogatásának egyik központi eleme,
a miniszterelnök által bejelentett úgynevezett pénzügyi védőpajzs.
Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk, Orbán szerint ez a megállapodás kicsorbítja azokat az eszközöket, amelyekkel Brüsszel szerinte a magyar gazdaságot pénzügyi oldalról fojtogathatná. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy
el lehet felejteni, hogy a magyar valutát meg lehet támadni vagy a költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, mert ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk.
A bejelentés után azonban gyorsan felmerült a kérdés, hogy pontosan mi ez a pajzs és hogyan működik. A korábbi elemzésünk alapján a legvalószínűbb forgatókönyv egy amerikai jegybankkal vagy pénzügyminisztériummal kötött úgynevezett swap-megállapodás, amely szükség esetén dollárforrásokhoz biztosíthat hozzáférést. Ilyen konstrukciót az elmúlt időszakban például Argentína is kapott. A mechanizmus ugyanakkor nem állandó támadásvédelmi rendszer, hanem válsághelyzetben használható vészfék.
Elemzésünkben arra is felhívtuk a figyelmet, hogy felvethető még a kérdés, hogy a fentiek alapján szélesedett-e magyar gazdaságpolitika mozgástere. Úgy gondoljuk, hogy nem igazán. Sőt, ha a kormányzat forint elleni támadásról, finanszírozási kihívásokról beszél, az a piac számára inkább figyelmeztető jel, ami után éberebben figyelik a kockázatnövekedésre utaló jeleket.
Zsiday Viktor is megszólalt a témában, a blogján (a Portfolio véleményéhez hasonlóan) azt írta, hogy nagy valószínűséggel olyan megállapodásról van szó, amilyenhez az argentin elnök, Javier Milei is hozzájutott, vagyis egy swap-line-ról az amerikai jegybankkal vagy pénzügyminisztériummal. Ez azt jelenti, hogy az MNB szükség esetén nagyobb mennyiségű dollárhoz férhet hozzá. Ez akkor lehet fontos, ha spekulatív támadás éri a forintot vagy külföldi tőkemenekülés indulna el a magyar állampapírpiacról.
Zsiday hangsúlyozza, hogy
ennek a segítségnek csak akkor van jelentősége, ha nagyon nagy a baj.
Most éppen nem ez a helyzet, mert a forint erősödik, részben a magasabb forintkamatok, részben a lehetséges politikai változások miatt. A szakértő szerint a csomag olyan, mint a biztonsági öv vagy a légzsák.
Nem ment meg attól, ha túl gyorsan megyünk és balesetet okozunk, de ha a baj bekövetkezik, csökkentheti a károkat.
A veszély az, ha a kormány emiatt még felelőtlenebbé válik, például túlzott költekezésbe kezd a választások előtt.
Zsiday szerint Orbán kijelentése, miszerint el lehet felejteni, hogy a magyar gazdaság finanszírozási oldalról fojtogatható, félrevezető. A finanszírozás feltételeit a kötvénypiaci hozamok és a befektetők bizalma határozza meg. Magyarország jelenleg saját korábbi döntései miatt drágán jut hitelhez. A finanszírozás akkor lesz olcsóbb, ha a hitelezők bíznak a stabil forintban, fenntartható államadósságban és kiszámítható gazdaságpolitikában. Ha ez teljesül, akkor védőpajzsra sem lesz szükség, és a mostani 6-7 százalékos kamatok helyett akár szlovák, horvát vagy cseh szintű 3-4 százalékon kapunk majd forrást.
Címlapkép forrása: Portfolio
Jákli Gergely: "a villamos energia mára a modern társadalmak egyik alappillére"
Egyedi léptékű projekt.
Ezen múlik igazán a magyar egészségügy jövője - Interjú Ficzere Andreával
A cél, hogy tanuljon meg a rendszer ismét emberként működni.
Beszakadt a világ legnagyobb autópiaca
Váratlan fordulat, de van magyarázat.
Horvátország drasztikus lépést tett: fél évszázad után szűnt meg a terjesztés
Dolgoznak a megoldáson.
Meglepő adatok érkeztek Kínából: a defláció elleni küzdelem első jelei mutatkoznak, de túl korai az örömködés
A világ második legnagyobb gazdaságát még mindig fojtogatja az infláció gonosz ikertestvére.
Így is megjátszhatod a nagy AI-ralit - Nagy újdonságra készül az egyik sztárfintech
A kisbefektetők is beszállhatnak az AI startupokba.
Felállt a gonosz birodalma a gazdaságban, ami az egész Föld életébe kerülhet
Donald Trump amerikai elnök lépései teljes fordulatot hozhatnak.
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.