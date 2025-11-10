  • Megjelenítés
Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa
Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa

Portfolio
Orbán Viktor szerint az Egyesült Államokkal kötött megállapodás pénzügyi védőpajzsot jelent Magyarország számára, amely megnehezítené a forint vagy a költségvetés elleni spekulatív támadásokat. A háttérben azonban nagy valószínűséggel egy olyan swap-megállapodás áll, amely csak válsághelyzetben biztosít plusz dollárforrást az MNB számára. Zsiday Viktor befektetési szakember egy blogbejegyzésben arra figyelmeztet, hogy ez a csomag nem helyettesíti a felelős gazdaságpolitikát, legfeljebb csökkenti a károkat, ha baj van, de nem akadályozza meg, hogy mi magunk okozzunk válságot.

Az elmúlt napokban nagy figyelmet kapott Orbán Viktor amerikai látogatásának egyik központi eleme,

a miniszterelnök által bejelentett úgynevezett pénzügyi védőpajzs.

Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk, Orbán szerint ez a megállapodás kicsorbítja azokat az eszközöket, amelyekkel Brüsszel szerinte a magyar gazdaságot pénzügyi oldalról fojtogathatná. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy

el lehet felejteni, hogy a magyar valutát meg lehet támadni vagy a költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, mert ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk.

Mátrai Károly elárulta, hogy miért az energetika az egyik legjobb karrierlehetőség a fiataloknak

Gigantikus korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát: az atomerőműveket is érintő bűnszervezetet lepleztek le

Nagy mínusz jött össze októberben is a költségvetésben

A bejelentés után azonban gyorsan felmerült a kérdés, hogy pontosan mi ez a pajzs és hogyan működik. A korábbi elemzésünk alapján a legvalószínűbb forgatókönyv egy amerikai jegybankkal vagy pénzügyminisztériummal kötött úgynevezett swap-megállapodás, amely szükség esetén dollárforrásokhoz biztosíthat hozzáférést. Ilyen konstrukciót az elmúlt időszakban például Argentína is kapott. A mechanizmus ugyanakkor nem állandó támadásvédelmi rendszer, hanem válsághelyzetben használható vészfék.

Elemzésünkben arra is felhívtuk a figyelmet, hogy felvethető még a kérdés, hogy a fentiek alapján szélesedett-e magyar gazdaságpolitika mozgástere. Úgy gondoljuk, hogy nem igazán. Sőt, ha a kormányzat forint elleni támadásról, finanszírozási kihívásokról beszél, az a piac számára inkább figyelmeztető jel, ami után éberebben figyelik a kockázatnövekedésre utaló jeleket.

Zsiday Viktor is megszólalt a témában, a blogján (a Portfolio véleményéhez hasonlóan) azt írta, hogy nagy valószínűséggel olyan megállapodásról van szó, amilyenhez az argentin elnök, Javier Milei is hozzájutott, vagyis egy swap-line-ról az amerikai jegybankkal vagy pénzügyminisztériummal. Ez azt jelenti, hogy az MNB szükség esetén nagyobb mennyiségű dollárhoz férhet hozzá. Ez akkor lehet fontos, ha spekulatív támadás éri a forintot vagy külföldi tőkemenekülés indulna el a magyar állampapírpiacról.

Zsiday hangsúlyozza, hogy

ennek a segítségnek csak akkor van jelentősége, ha nagyon nagy a baj.

Most éppen nem ez a helyzet, mert a forint erősödik, részben a magasabb forintkamatok, részben a lehetséges politikai változások miatt. A szakértő szerint a csomag olyan, mint a biztonsági öv vagy a légzsák.

Nem ment meg attól, ha túl gyorsan megyünk és balesetet okozunk, de ha a baj bekövetkezik, csökkentheti a károkat.

A veszély az, ha a kormány emiatt még felelőtlenebbé válik, például túlzott költekezésbe kezd a választások előtt.

Zsiday szerint Orbán kijelentése, miszerint el lehet felejteni, hogy a magyar gazdaság finanszírozási oldalról fojtogatható, félrevezető. A finanszírozás feltételeit a kötvénypiaci hozamok és a befektetők bizalma határozza meg. Magyarország jelenleg saját korábbi döntései miatt drágán jut hitelhez. A finanszírozás akkor lesz olcsóbb, ha a hitelezők bíznak a stabil forintban, fenntartható államadósságban és kiszámítható gazdaságpolitikában. Ha ez teljesül, akkor védőpajzsra sem lesz szükség, és a mostani 6-7 százalékos kamatok helyett akár szlovák, horvát vagy cseh szintű 3-4 százalékon kapunk majd forrást.

Címlapkép forrása: Portfolio

