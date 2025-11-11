Az állami elvonások csökkentését sürgetik az önkormányzatok

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) egyetért a Szita Károly által vezetett Megyei Jogú Városok Szövetsége által megfogalmazottakkal, miszerint:
- 15 %-ra kellene csökkenteni a szolidaritási hozzájárulás mértékét,
- Támogatják Lázár János miniszternek azt javaslatát, miszerint az utak építésére fordított összeg szolidaritási adó 20 % erejéig levonható legyen.
- érik, hogy a gépjárműadónak az a része, amit a Covid idején a kormány a világjárványra hivatkozva elvont az önkormányzatoktól, a korábbi ígérethez igazodva kerüljön vissza a településekhez.
Erről Gémesi György a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere beszélt azon a sajtótájékoztatón, amelyet Karácsony Gergellyel, a MÖSZ társelnökével, Budapest Főpolgármesterével és Máté Antallal, a MÖSZ elnökségi tagjával, Nyírbátor polgármesterével tartottak, miután
áttekintették a 2026. évi önkormányzati költségvetés- tervezés indításának feltételrendszerét.
Úgy fogalmaztak: az önkormányzatok finanszírozásának teljes felülvizsgálatára van szükség. Felhívták a figyelmet arra, az önkormányzatok finanszírozása reálértékben csökkent, ugyanakkor a költségek nőttek. Máté Antal emlékeztett arra, hogy az önkormányzatokra nem vonatkozik a rezsicsökkentés, emellett pedig jelentős bérnyomás nehezedik rájuk. Az önkormányzatok nem pénzt kérnek, hanem azt, hogy kevesebbet vonjanak el. Karácsony Gergely beszélt a Kúria döntéséről is, ami – mint mondta - törvénytelenül állapította meg a szolidaritási hozzájárulás mértékét, azt közigazgatási eljárásban kellene megállapítani. Karácsony Gergely precedens értékűnek nevezte a döntést.
A MÖSZ támogatja, mielőbb induljon el egy szakmai párbeszéd a kormány és az önkormányzatok között, ennek előmozdítása érdekében javaslatcsomagot készítettek elő, ami a MÖSZ Facebook-oldalán olvasható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
