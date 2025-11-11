Az amerikai importőrök szerint a Trump-féle vámok visszafizetése simán menne

Az amerikai importőrök szerint, ha a Legfelsőbb Bíróság úgy határoz, hogy vissza kell téríteni a Donald Trump által kivetett vámokat, annak lebonyolítása egyszerű lenne, és nem okozna „rendetlenséget”, ahogyan azt néhányan állítják.
Az importőrök az Egyesült Államok Vámhatóságának dokumentumaira hivatkoznak, amelyek pontosan rögzítik, milyen vámokat fizetnek az országba behozott áruk után.
A múlt szerdai meghallgatáson, ahol a Legfelsőbb Bíróság a Trump-féle vámok jogszerűségéről tárgyalt, a legtöbb bíró szkeptikusan viszonyult a vámok törvényességéhez. Néhányan azonban azt feszegették, mi történne, ha úgy ítélnék meg, hogy Trumpnak nem volt hatásköre egyoldalúan kivetni azokat.
Amy Coney Barrett bíró úgy fogalmazott, hogy a vámok visszafizetése „rendetlen” folyamat lenne, mivel az Egyesült Államok milliárdokat szedett be ezekből az év eleje óta.
Neal Katyal, a kisvállalkozások egy csoportját képviselő ügyvéd elismerte, hogy a vámok visszatérítése „nagyon bonyolult” feladat lenne.
Rick Muskat, a DeerStags cipőgyártó családi vállalkozás vezérigazgatója ezzel szemben azt mondta a CNBC-nek:
„Nem értek egyet azzal, hogy a vámok visszafizetése káoszt okozna.”
„Minden vámbejegyzésnél pontosan feltüntetjük, mely termék után milyen vámtételt fizetünk” – mondta Muskat. A Vámhatóság belépési összesítéseiben az importőrök megjelölik a termékkódot, a származási országot és a vonatkozó vámtételeket.
Muskat példaként bemutatott egy kínai szállítmányhoz kapcsolódó vámdokumentumot: az egyik tétel 6%-os alapvámot tartalmazott, amely évek óta érvényben van, egy másik 20%-os „fentanil-vámot”, amelyet Trump vezetett be Kanada, Kína és Mexikó ellen az opioid-áradat megfékezésének hiányára hivatkozva, a harmadik pedig egy 10%-os „viszonossági vámot”, amelyet az elnök a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Törvény (IEEPA) alapján rendelt el – elsőként az amerikai elnökök közül.
Muskat elmondta, hogy április óta, amikor Trump a „felszabadulás napjaként” bejelentette a vámokat, több mint 1 millió dollárt fizetett be ezek után. Szerinte
a vámok pontos tételes nyilvántartása alapján az importőrök könnyedén kérhetnének visszatérítést.
„Az adóhivatal is gond nélkül utal vissza túlfizetett adót – ez sem különbözik attól” – tette hozzá.
A Los Angeles-i Greenbar Distillery társalapítója, Melkon Khosrovian szintén úgy vélte, hogy elméletileg könnyen vissza lehetne igényelni a Trump-féle vámokat, hiszen azok egyértelműen szerepelnek a vámbejegyzésekben. A gyártó több mint 50 ezer dollárnyi pluszvámot – a cég nyereségének 10%-át – fizette ki a kereskedelmi politikai intézkedések miatt.
„Logisztikailag és technikailag egyszerűnek kellene lennie, de gyakorlatilag nem tudom” – mondta Khosrovian.
„Ez a kormányzat nagyon kreatív abban, hogyan csűri-csavarja a vámokat.”
A Greenbar a vámköltségek ellensúlyozására 2026-tól automatizálni fogja egyes folyamatait, ami munkahelyek megszűnésével jár majd.
„Az automatizálás volt az egyetlen módja annak, hogy túléljük a vámokat. A viszonteladóink nem fogadnak el áremelést, mi pedig nem tudunk alacsonyabb haszonkulccsal dolgozni” – mondta.
Khosrovian és Muskat több mint 700 kisvállalkozással együtt aláírt egy beadványt a Legfelsőbb Bíróságnak a vámok ellen, mint a We Pay the Tariffs (Mi fizetjük a vámokat) nevű koalíció tagjai.
A szervezet ügyvezetője, Dan Anthony szerint csak idén több mint 40-szer módosították a vámtörvényt.
„Ez a kiszámíthatatlanság bénító, a költségnövekedés pedig elsöprő teher a kisvállalkozók számára”
– fogalmazott.
A vámügynökök szerint a visszatérítések lebonyolítása csak akkor lenne nehéz, ha a Trump-adminisztráció szándékosan megnehezítené.
„A Legfelsőbb Bíróság a vámok jogszerűségéről dönt, és ha azok törvénytelenek, akkor a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság határozza meg, hogyan jut vissza a pénz az importőrökhöz” – mondta Lori Mullins, a Rogers & Brown vámügynökség operációs igazgatója. Ha a vámokat jogellenesnek találják, a visszatérítés ugyanolyan egyszerű lehetne, mint amikor az amerikai vámhatóság automatikusan visszautalta az importőröknek a Generalized System of Preference program keretében befizetett vámokat 2018 elején.
„A GSP esetében az importokat meghatározott módon kellett benyújtani, és a vámhatóság egyszerűen visszautalta a pénzt az importőröknek” – mondta Mullins. Hozzátette: mivel az IEEPA vámokat is tételesen rögzítik, a visszatérítési folyamat hasonló és elvileg gyorsabb lenne.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
