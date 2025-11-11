Az EU miatt új hivatalt hoz létre a kormány, milliárdokba kerülhet

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a magyarországi nemzeti kiberbiztonsági koordinációs központ (NCC-HU) működésének részletes szabályait rögzítené.
A szabályozás a 2024-ben elfogadott kiberbiztonsági törvényhez kapcsolódik, és az Európai Unió új intézményi rendszeréhez igazodva teremtene keretet a kutatási-fejlesztési és innovációs támogatások kezeléséhez.
A tervezet célja, hogy a magyar szereplők hatékonyan kapcsolódjanak az Európai Kiberbiztonsági Kompetenciaközpont (ECCC) rendszerébe, és sikeresebben pályázhassanak uniós forrásokra.
A hatásvizsgálati lap szerint a koordinációs központ létrehozása a vizsgált négyéves időszakban összesen mintegy 2,9 milliárd forinttal rontja a költségvetési egyenleget.
A jogszabálytervezet alapján az NCC-HU látná el a Magyarországra érkező, illetve hazai irányítású kiberbiztonsági források kezelését, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség szervezését és a kapcsolódó támogatási programok szakmai, pénzügyi és ellenőrzési feladatait. Ez magában foglalná a pályázati felhívások előkészítését, a jelentkezők nyilvántartását, a támogatások kifizetését és a projektek monitorozását is.
A tervezet szerint a központ felügyelné a hazai „kompetenciaközösség” működését: ez olyan jogi személyekből és szervezetekből álló hálózat lenne, amelyek kiberbiztonsági fejlesztési, kutatási vagy innovációs tevékenységet végeznek. A tagsághoz jelentkezési eljárás kapcsolódna, amelyet az NCC-HU hirdetne meg, és amelyben a pályázóknak elektronikus úton kellene regisztrálniuk. A tagság feltételeit, a bekért információk körét és a jelentkezés formai szabályait a központ állítaná össze.
A központ feladatai közül a tervezet kiemeli, hogy az NCC-HU vezetője alakítaná ki az irányítási és pénzügyi szabályokat, felügyelné a támogatási programok végrehajtását, és gondoskodna az auditok lefolytatásáról. A vezető döntené el azt is, ha alvállalkozók bevonására lenne szükség speciális feladatokhoz. Az irányító hatósági szerepet szintén az NCC-HU látná el: ez készítené elő a pályázati felhívásokat, közzétenné az információkat a hivatalos oldalak mellett az Európai Bizottság tenderportálján, és jelentést tenne a programok előrehaladásáról Brüsszel felé is .
A pályázatok előkészítése során a tervezet előírná, hogy a felhívások megjelenése előtt legalább tíz napos társadalmi egyeztetést kellene biztosítani,
- a jelentkezőknek legalább 30 nap állna rendelkezésre a pályázatok benyújtására,
- a felhívásokban szakaszos értékelést is lehetne alkalmazni,
- a támogatási kérelmeket elektronikusan, minősített aláírással kellene hitelesíteni .
A támogatási programokat úgy alakítanák ki, hogy a pályázóknak mérföldköveket kellene rögzíteniük: ha a projekt egy éven belül megvalósul, legalább egy, de legfeljebb három szakaszt kellene kijelölni; hosszabb vagy összetettebb projektek esetén kettőtől hatig terjedne ez a szám. Az NCC-HU készítené el a pályázati dokumentumok sablonjait, biztosítaná a monitoring rendszerek használatát, és a programok lezárását követően végső teljesítményjelentést is készítene .
A lebonyolítás pénzügyi oldalát is részletesen szabályozná a tervezet. A kifizetés alapvetően utófinanszírozással történhetne: a projektek elszámolását a kedvezményezett fizetné ki, majd a benyújtott számlák alapján utólag kapná meg a támogatást. A tervezet kivételes lehetőséget adna szállítói finanszírozásra is, amikor a támogatást közvetlenül a beszállító kapná meg. A projektekhez kötelező lenne külön pénzforgalmi számlát fenntartani, és minden kifizetést ezen keresztül intézni.
A tervezet azt is rögzítené, hogy 500 ezer forint alatti szerződések esetén nem kellene előzetes árajánlatokat benyújtani, de ezeket utólagos helyszíni ellenőrzésen kérhetik számon.
A tervezet széles körű átláthatósági előírásokat is tartalmaz. Az NCC-HU köteles lenne a finanszírozással kapcsolatos összes érdemi információt közzétenni a pályázati portálon és a saját honlapján is, a felhívás módosítását vagy visszavonását is nyilvánossá téve . Emellett a központ feladata lenne a kifogások elbírálása, a szabálytalansági eljárások lefolytatása és az összeférhetetlenségi esetek kezelése.
A kompetenciaközösségi tagság megszüntethető lenne, ha egy tag valótlan adatot szolgáltatna, vagy nem működne együtt az NCC-HU megkereséseivel. A tag ugyanakkor bármikor kérhetné saját tagsága megszüntetését .
A kormány a pályázati felhívásoknál azt is előírná, hogy azok egységesen illeszkedjenek a hazai és uniós jogszabályokhoz, ne tartalmazzanak indokolatlan adminisztratív terheket, és csak olyan adatokat kérjenek, amelyek valóban szükségesek az értékeléshez .
A tervezet az uniós együttműködésre is nagy hangsúlyt helyezne. Az NCC-HU rendszeresen adatot szolgáltatna az Európai Bizottságnak és az ECCC-nek, és a pályázati felhívásokat az uniós tenderportálon is közzétenné. Az ellenőrzési feladatok során a központ kapcsolatot tartana az auditálásra kijelölt szervekkel, és nyomon követné a megállapítások teljesítését .
A november 18-ig tartó társadalmi egyeztetés után a szabályozás a kihirdetés után 61. napon lépne hatályba.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
