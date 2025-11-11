  • Megjelenítés
Fontos fejlesztéseket jelentett be az MVM
Fontos fejlesztéseket jelentett be az MVM

Portfolio
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. összesen 11,9 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével valósítja meg a legújabb digitális hálózati fejlesztéseit - közölte a vállalat.
A 2025 májusában elkezdett és 2028 végéig tartó beruházás célja

a villamosenergia elosztóhálózatok digitális modernizálása a megújuló energiatermelők hatékony hálózati integrációja, valamint az ellátás- és kiberbiztonság növelése érdekében

- olvasható a közleményben.

A beruházások az Európai Unió és a Magyar Kormány által a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretében kiírt pályázat 100%-os vissza nem térítendő támogatásával valósulnak meg.

A támogatásnak köszönhetően az MVM Démász és az MVM Émász teljes elosztási területén egy egymással szorosan integrált,

22 projektelemből álló fejlesztési program valósul meg.

Ennek részeként megújul a térinformatikai hálózatnyilvántartás, valamint kiépülnek a legmodernebb kisfeszültségű adatgyűjtő rendszerek. A hálózatra olyan szenzorokat telepítenek, amelyek valós időben szolgáltatnak adatot a hálózat állapotáról - ezáltal lehetővé válik a közép- és kisfeszültségű transzformátorállomások távoli felügyelete.

A munkairányítási rendszer fejlesztése lehetővé teszi az esetleges üzemzavarok gyorsabb elhárítását, ezzel növelve az áramszolgáltatás biztonságát és folyamatosságát.

Továbbá a projekt fontos pillére a kiberbiztonsági infrastruktúra megerősítése a hálózatvédelem növelése érdekében, továbbá olyan lakossági, online elérhető infotérkép létrehozása, amelyen valós időben láthatók lesznek az üzemzavarok és karbantartási munkák a hálózaton. Szintén a projekt részét képezi a szabálytalan vételezések felismerését támogató mesterséges intelligencia alapú rendszer létrehozása is, amellyel sokkal gyorsabban és hatékonyabban lesznek felismerhetők az ilyen típusú szabálytalan beavatkozások.

Címlapkép forrása: MVM Facebbok oldala

