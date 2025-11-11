Fontos fejlesztéseket jelentett be az MVM

A 2025 májusában elkezdett és 2028 végéig tartó beruházás célja
a villamosenergia elosztóhálózatok digitális modernizálása a megújuló energiatermelők hatékony hálózati integrációja, valamint az ellátás- és kiberbiztonság növelése érdekében
- olvasható a közleményben.
A beruházások az Európai Unió és a Magyar Kormány által a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretében kiírt pályázat 100%-os vissza nem térítendő támogatásával valósulnak meg.
A támogatásnak köszönhetően az MVM Démász és az MVM Émász teljes elosztási területén egy egymással szorosan integrált,
22 projektelemből álló fejlesztési program valósul meg.
Ennek részeként megújul a térinformatikai hálózatnyilvántartás, valamint kiépülnek a legmodernebb kisfeszültségű adatgyűjtő rendszerek. A hálózatra olyan szenzorokat telepítenek, amelyek valós időben szolgáltatnak adatot a hálózat állapotáról - ezáltal lehetővé válik a közép- és kisfeszültségű transzformátorállomások távoli felügyelete.
A munkairányítási rendszer fejlesztése lehetővé teszi az esetleges üzemzavarok gyorsabb elhárítását, ezzel növelve az áramszolgáltatás biztonságát és folyamatosságát.
Továbbá a projekt fontos pillére a kiberbiztonsági infrastruktúra megerősítése a hálózatvédelem növelése érdekében, továbbá olyan lakossági, online elérhető infotérkép létrehozása, amelyen valós időben láthatók lesznek az üzemzavarok és karbantartási munkák a hálózaton. Szintén a projekt részét képezi a szabálytalan vételezések felismerését támogató mesterséges intelligencia alapú rendszer létrehozása is, amellyel sokkal gyorsabban és hatékonyabban lesznek felismerhetők az ilyen típusú szabálytalan beavatkozások.
Címlapkép forrása: MVM Facebbok oldala
