  • Megjelenítés
Fordulat a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban: olyan döntés született, ami évekig meghatározhatja a tech-ipart
Gazdaság

Fordulat a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban: olyan döntés született, ami évekig meghatározhatja a tech-ipart

Portfolio
Kína felfüggesztette a gallium, germánium és antimon exportjára vonatkozó tilalmat az Egyesült Államok felé, ami a két nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültségek további enyhülését jelzi - írta meg a Mining.

A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint

körülbelül egy évre felfüggesztik a gallium, germánium és antimon és a kapcsolódó végtermékek kiviteli tilalmát.

A korlátozást eredetileg 2024 decemberében vezették be, válaszul a Biden-adminisztráció által Kínára kivetett, nagy sávszélességű memóriachipekre vonatkozó amerikai exportkorlátozásokra.

Az Egyesült Államok mindhárom ásványi anyagot kritikus fontosságúnak tekinti nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból. A gallium és a germánium egyaránt nélkülözhetetlen a félvezetőgyártásban, emellett a galliumot fejlett radarrendszerekben, a germániumot pedig infravörös technológiákban, optikai kábelekben és napelemekben használják. Az antimont széles körben alkalmazzák katonai célokra, például égésgátlóként és lőszergyutacsokban.

Még több Gazdaság

Kijött az elvonóról a magyar költségvetés - Mutatjuk, mit jelent ez a felállás a befektetésekre!

Fogy az idő, veszélyben az üzemanyag-ellátás: léptek az orosz cégek

Fontos fejlesztéseket jelentett be az MVM

A Project Blue tanácsadó cég adatai szerint Kína adta 2023-ban

  • a világ bányászott antimonjának közel felét,
  • a finomított germániumtermelés csaknem 60 százalékát
  • és a finomított galliumkibocsátás 99 százalékát.

Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatának becslése szerint

csak a galliumra és germániumra vonatkozó tilalom 3,4 milliárd dolláros veszteséget okozhat az amerikai gazdaságnak.

A csökkenés mintegy fele a félvezetőiparban jelentkezne, amely a Kína és az USA közötti versengés egyik kulcsterülete.

A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint a 2024-es exportkorlátozások felfüggesztése 2026. november 27-ig tart, további részleteket nem közöltek.

A bejelentés néhány nappal azután történt, hogy Kína beleegyezett az október elején bevezetett, ritkaföldfémekre és egyéb akkumulátor-ásványokra vonatkozó további exportkorlátozások egy évre történő felfüggesztésébe.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi egyezség született: fellélegezhet a világ?

Váratlan áttörés az akkutechnológiában: a vas új "energiaszintre" lépett

A megatrend, ami fenekestül felforgat mindent – Mutatjuk, hogy veheted ki a részed a befektetési őrületből!

Harold James: Trump egy olyan harcba kezdett, amelyet valószínűleg nem fog megnyerni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Nagy Márton megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban, itt a friss javaslata!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility