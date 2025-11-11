Fordulat a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban: olyan döntés született, ami évekig meghatározhatja a tech-ipart

A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint
körülbelül egy évre felfüggesztik a gallium, germánium és antimon és a kapcsolódó végtermékek kiviteli tilalmát.
A korlátozást eredetileg 2024 decemberében vezették be, válaszul a Biden-adminisztráció által Kínára kivetett, nagy sávszélességű memóriachipekre vonatkozó amerikai exportkorlátozásokra.
Az Egyesült Államok mindhárom ásványi anyagot kritikus fontosságúnak tekinti nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból. A gallium és a germánium egyaránt nélkülözhetetlen a félvezetőgyártásban, emellett a galliumot fejlett radarrendszerekben, a germániumot pedig infravörös technológiákban, optikai kábelekben és napelemekben használják. Az antimont széles körben alkalmazzák katonai célokra, például égésgátlóként és lőszergyutacsokban.
A Project Blue tanácsadó cég adatai szerint Kína adta 2023-ban
- a világ bányászott antimonjának közel felét,
- a finomított germániumtermelés csaknem 60 százalékát
- és a finomított galliumkibocsátás 99 százalékát.
Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatának becslése szerint
csak a galliumra és germániumra vonatkozó tilalom 3,4 milliárd dolláros veszteséget okozhat az amerikai gazdaságnak.
A csökkenés mintegy fele a félvezetőiparban jelentkezne, amely a Kína és az USA közötti versengés egyik kulcsterülete.
A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint a 2024-es exportkorlátozások felfüggesztése 2026. november 27-ig tart, további részleteket nem közöltek.
A bejelentés néhány nappal azután történt, hogy Kína beleegyezett az október elején bevezetett, ritkaföldfémekre és egyéb akkumulátor-ásványokra vonatkozó további exportkorlátozások egy évre történő felfüggesztésébe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Már csökken a kereslet a lakások iránt, de még gyorsan elkapkodják őket
A panellakások a leggyorsabban értékesíthető ingatlanok.
A Balaton déli partján kezd 99 lakásos ingatlanfejlesztésbe a Cordia
Badacsonyi panorámával elindult a regisztráció.
Fogy az idő, veszélyben az üzemanyag-ellátás: léptek az orosz cégek
Átadják az irányítást a szerbiai NIS fölött.
Lánszki Regő: ezek most az építőipar legnagyobb kihívásai a kormány szerint
Az országos főépítész és az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára tartott előadást..
Bajba került a hírszerzés - Egy egész hálózatot lepleztek le Oroszországban, kritikus adatokra pályáztak
Ez volt az első ilyen jellegű akció.
Újra az állami nyugdíj kiszámíthatóságáról és a járadék fontosságáról
Szalai Péter válasza a Nyugdíjguru írására.
Minimálbér-emelés: nagy pofont adott az Európai Unió Bírósága
A keddi ítélet precedensértékű, teljesen átírja a szabályokat.
150 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: akár 150 000 forint jóváírást kaphatnak azok, akik november 30-ig Előrelépő Személyi Kölcsönt igényelnek, és megfelelnek a promóció
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod