Fordulat a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban: olyan döntés született, ami évekig meghatározhatja a tech-ipart

A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint

körülbelül egy évre felfüggesztik a gallium, germánium és antimon és a kapcsolódó végtermékek kiviteli tilalmát.

A korlátozást eredetileg 2024 decemberében vezették be, válaszul a Biden-adminisztráció által Kínára kivetett, nagy sávszélességű memóriachipekre vonatkozó amerikai exportkorlátozásokra.

Az Egyesült Államok mindhárom ásványi anyagot kritikus fontosságúnak tekinti nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból. A gallium és a germánium egyaránt nélkülözhetetlen a félvezetőgyártásban, emellett a galliumot fejlett radarrendszerekben, a germániumot pedig infravörös technológiákban, optikai kábelekben és napelemekben használják. Az antimont széles körben alkalmazzák katonai célokra, például égésgátlóként és lőszergyutacsokban.

A Project Blue tanácsadó cég adatai szerint Kína adta 2023-ban

a világ bányászott antimonjának közel felét,

a finomított germániumtermelés csaknem 60 százalékát

és a finomított galliumkibocsátás 99 százalékát.

Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatának becslése szerint

csak a galliumra és germániumra vonatkozó tilalom 3,4 milliárd dolláros veszteséget okozhat az amerikai gazdaságnak.

A csökkenés mintegy fele a félvezetőiparban jelentkezne, amely a Kína és az USA közötti versengés egyik kulcsterülete.

A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint a 2024-es exportkorlátozások felfüggesztése 2026. november 27-ig tart, további részleteket nem közöltek.

A bejelentés néhány nappal azután történt, hogy Kína beleegyezett az október elején bevezetett, ritkaföldfémekre és egyéb akkumulátor-ásványokra vonatkozó további exportkorlátozások egy évre történő felfüggesztésébe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images