Kiadták a figyelmeztetést: erős mágneses vihar közeledik a Föld felé, az egyik napkitörés erősítheti a másikat

A tájékoztatás szerint egyszerre két naplózott koronakitörés („CME” = coronal mass ejection) okozza a jelenséget, az SWPC szakemberei szerint a november 9-i kitörés viszonylag lassan mozog, míg a november 10-i sokkal gyorsabb. A gyorsabb CME akár utolérheti a lassabbat, emiatt

az érkezés és az aktivitás kimenetele bizonytalan.

Az előrejelzés szerint ha a gyorsabb kitörés „összeér” a lassabbal, akkor az erősebb hatás valószínű. Az SWPC folyamatosan elemzi a helyzetet és frissíti a modelljeit.

Mikor és mekkora aktivitás várható?

Az előrejelzés szerint:

November 11.: várhatóan G2–Moderate szintű geomágneses viharra lehet számítani.

November 12.: akár G3–Strong kategóriába is emelkedhet az aktivitás.

November 13.: gyengülő aktivitás, G1–Minor szint.

Az SWPC kiemeli, hogy „mérsékelt szintű bizonytalanság” áll fenn a végső kimenetet illetően.

Lehetséges hatások

A geomágneses viharok többféle hatással járhatnak, néhány példa:

Műholdas rendszerek és űreszközök érzékenyek lehetnek az eseményre – például megnövekedhet a drag (ellenállás) az alacsony pályás műholdaknál.

Navigációs rendszerek (pl. GPS) pontossága átmenetileg csökkenhet.

Nagyobb viharoknál fennáll az áramhálózatra gyakorolt hatás is: különösen a magasabb földrajzi szélességeken előfordulhatnak indukciós zavarok, ami transzformátorok túlterheléséhez vezethet.

A rádiókommunikáció, különösen a magas-frekvenciás (HF) hullámok használatában zavarok keletkezhetnek.

Látványos jelenségként előfordulhat az „északi fény” alacsonyabb szélességeken is, ha az aktivitás eléri a magasabb G-szintet.

