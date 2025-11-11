  • Megjelenítés
Kiadták a figyelmeztetést: erős mágneses vihar közeledik a Föld felé, az egyik napkitörés erősítheti a másikat
Kiadták a figyelmeztetést: erős mágneses vihar közeledik a Föld felé, az egyik napkitörés erősítheti a másikat

Két napkitörés miatt november 11. és 13. között, vagyis csütörtökig fokozott geomágneses aktivitás várható a Föld környezetében – figyelmeztetett hétfőn este az Amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) Űridő-előrejelző Központja (SWPC).

A tájékoztatás szerint egyszerre két naplózott koronakitörés („CME” = coronal mass ejection) okozza a jelenséget, az SWPC szakemberei szerint a november 9-i kitörés viszonylag lassan mozog, míg a november 10-i sokkal gyorsabb. A gyorsabb CME akár utolérheti a lassabbat, emiatt

az érkezés és az aktivitás kimenetele bizonytalan.

Az előrejelzés szerint ha a gyorsabb kitörés „összeér” a lassabbal, akkor az erősebb hatás valószínű. Az SWPC folyamatosan elemzi a helyzetet és frissíti a modelljeit.

Mikor és mekkora aktivitás várható?

Az előrejelzés szerint:

  • November 11.: várhatóan G2–Moderate szintű geomágneses viharra lehet számítani.
  • November 12.: akár G3–Strong kategóriába is emelkedhet az aktivitás.
  • November 13.: gyengülő aktivitás, G1–Minor szint.

Az SWPC kiemeli, hogy „mérsékelt szintű bizonytalanság” áll fenn a végső kimenetet illetően.

Lehetséges hatások

A geomágneses viharok többféle hatással járhatnak, néhány példa:

  • Műholdas rendszerek és űreszközök érzékenyek lehetnek az eseményre – például megnövekedhet a drag (ellenállás) az alacsony pályás műholdaknál.
  • Navigációs rendszerek (pl. GPS) pontossága átmenetileg csökkenhet.
  • Nagyobb viharoknál fennáll az áramhálózatra gyakorolt hatás is: különösen a magasabb földrajzi szélességeken előfordulhatnak indukciós zavarok, ami transzformátorok túlterheléséhez vezethet.
  • A rádiókommunikáció, különösen a magas-frekvenciás (HF) hullámok használatában zavarok keletkezhetnek.

Látványos jelenségként előfordulhat az „északi fény” alacsonyabb szélességeken is, ha az aktivitás eléri a magasabb G-szintet.

