Kiderült, hogy mennyi idő alatt épülhetnek fel az első kis nukleáris reaktorok Magyarországon

Előző héten magas szintű nukleáris együttműködési megállapodást írt alá a magyar és az amerikai kormány Washingtonban. Az egyezség értelmében hazánk először vásárol majd amerikai gyártású nukleáris fűtőelemeket, emellett együttműködési szándéknyilatkozat is született egy modern, amerikai fejlesztésű kiégett fűtőelem tároló rendszer bevezetéséről is a Paksi Atomerőműben.
Viszont a "nukleáris együttműködési csomag" egyik legfontosabb eleme az a stratégiai jelentőségű együttműködés, amely SMR-ek magyarországi telepítését célozza. A tervek szerint 10-20 milliárd dollár közötti értékben ruház be Magyarország amerikai fejlesztésű SMR-ekbe, ami legfeljebb 10 ilyen erőmű telepítésére lehet elég.
Az amerikai látogatást követően a magyar kormányzat nem tétlenkedett sokáig:
Tegnap feltöltötték társadalmi egyeztetésre az atomenergiáról szóló törvény módosítási tervezetét,
hogy "megteremtsék a kis moduláris reaktor létesítmények létesítésére és hatósági felügyeletére vonatkozó alapvető szabályokat". Az említett törvény egyébként 1996 óta szolgálja a nukleáris biztonság fenntartását Magyarországon.
A legfontosabb módosítások:
- A törvénybe bekerül a kis moduláris reaktorblokkok- és létesítmények fogalma.
- Kijelölik a hatásterület, tehát a biztonsági övezet területét is, ami legalább 50 méter a létesítménytől, de konkrét méretéről az atomenergia-felügyeleti szerv rendelkezik.
- Megmarad a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő 3 százalékos befizetési kötelezettség, amely olyan költségek fedezetére szolgál például, mint az erőmű leszerelése, a radioaktív hulladék kezelése és a kiégett fűtőelemek tárolása.
- Meghatározza az engedélyezési határidőket is. Típusengedéllyel rendelkező SMR esetén 6-9 hónap, anélkül 18 hónap, míg egy új modell típusengedélyeztetése 15 hónap.
A mostani jogszabálytervezet még nem tartalmazza az összes szükséges előírást. A létesítményszintű típusengedélyezésre vonatkozó követelményeket és részletes szabályokat, valamint a létesítési és üzembehelyezési programra és annak végrehajtására vonatkozó követelményeket az atomenergia-felügyeleti szerv elnöke határozza majd meg külön rendeletben.
De mit jelent mindez a gyakorlatban? Lantos Csaba energiaügyi minisztertől azt is tudhatjuk, hogy a tárgyalásokon jelenlévő vállalat - feltehetően a General Electric (GE) - azt ígérte, hogy a megrendeléstől számított 36 hónap alatt vállalja a kulcsrakész átadást. Ehhez hozzászámítva az engedélyezési folyamatokat,
AZ ELSŐ ERŐMŰ ESETÉBEN NAGYJÁBÓL 60 HÓNAPOS, A KÉSŐBBI azonos modelleknél PEDIG 45 HÓNAPOS MEGVALÓSÍTÁSI IDŐVEL LEHET SZÁMOLNI,
mivel utóbbiak már egy engedélyezett típus alapján épülnének.
Amennyiben nem történik kivitelezési csúszás, a projektek akár ennél gyorsabban is megvalósulhatnak, mivel a meghatározott határidők felső korlátot jelentenek, így az ügyintézéseknél rövidebb átfutási idő is lehetséges.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
