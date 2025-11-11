  • Megjelenítés
Kilátástalanság a német cégek körében
Kilátástalanság a német cégek körében

Portfolio
MTI
A müncheni ifo intézet legfrissebb felmérése szerint a német feldolgozóipar vállalatainak harmada úgy érzi, elveszítette versenyképességét a globális piacon. A helyzet különösen súlyos az energiaigényes ágazatokban, ahol a cégek fele már hátrányból indul. A kutatók szerint a problémák mélyen strukturálisak, és reformok nélkül Németország tovább süllyedhet a nemzetközi rangsorban.

A német feldolgozóipar még soha nem ítélte meg ennyire kedvezőtlenül saját versenyképességét, mint most

– derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet legfrissebb, októberi felméréséből.

A megkérdezett vállalatok 36,6 százaléka szerint romlott a pozíciója az Európai Unión kívüli versenytársakhoz képest, míg júliusban ez az arány még 24,7 százalék volt.
„Ilyen magas értéket korábban még sosem mértünk” – hangsúlyozta az ifo közleménye.

A romlás azonban nemcsak a globális színtéren érzékelhető. Az EU-n belül is nőtt a versenynyomás: a tagállami versenytársakkal szemben gyengülő pozícióról beszámoló vállalatok aránya 12 százalékról 21,5 százalékra ugrott, ami szintén történelmi mélypont.

„A német ipar versenyképessége új mélypontra jutott”

– mondta Klaus Wohlrabe, az ifo-felmérések vezetője, aki szerint ez egyértelműen a hosszú ideje halmozódó strukturális problémák következménye.

A kutatás minden iparágban a versenyképesség csökkenését jelezte, de a helyzet az energiaintenzív ágazatokban a legkritikusabb.

A vegyiparban a cégek több mint fele, az elektronikai és optikai termékek gyártóinak 47 százaléka, a gépgyártóknak pedig körülbelül 40 százaléka számolt be romló kilátásokról.
„A problémák jól ismertek – most az a kérdés, mikor lesz végre bátorság határozott reformokat indítani” – figyelmeztetett Wohlrabe. „Ha ez elmarad, Németország tovább fog veszíteni a nemzetközi versenyben.”

Katherina Reiche gazdasági miniszter szerint átfogó reformokra van szükség, hogy az ország ismét vonzó célponttá váljon a befektetők számára. „A helyzet súlyos” – mondta hétfőn Berlinben a CDU politikusa. Hangsúlyozta: Németország strukturális válságban van, és csak egy széles körű „2030-as fitneszprogrammal” térhet vissza a gazdasági élvonalba.

Címlapkép forrása: Shutterstock

