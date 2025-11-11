Kilátástalanság a német cégek körében

A német feldolgozóipar még soha nem ítélte meg ennyire kedvezőtlenül saját versenyképességét, mint most
– derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet legfrissebb, októberi felméréséből.
A megkérdezett vállalatok 36,6 százaléka szerint romlott a pozíciója az Európai Unión kívüli versenytársakhoz képest, míg júliusban ez az arány még 24,7 százalék volt.
„Ilyen magas értéket korábban még sosem mértünk” – hangsúlyozta az ifo közleménye.
A romlás azonban nemcsak a globális színtéren érzékelhető. Az EU-n belül is nőtt a versenynyomás: a tagállami versenytársakkal szemben gyengülő pozícióról beszámoló vállalatok aránya 12 százalékról 21,5 százalékra ugrott, ami szintén történelmi mélypont.
„A német ipar versenyképessége új mélypontra jutott”
– mondta Klaus Wohlrabe, az ifo-felmérések vezetője, aki szerint ez egyértelműen a hosszú ideje halmozódó strukturális problémák következménye.
A kutatás minden iparágban a versenyképesség csökkenését jelezte, de a helyzet az energiaintenzív ágazatokban a legkritikusabb.
A vegyiparban a cégek több mint fele, az elektronikai és optikai termékek gyártóinak 47 százaléka, a gépgyártóknak pedig körülbelül 40 százaléka számolt be romló kilátásokról.
„A problémák jól ismertek – most az a kérdés, mikor lesz végre bátorság határozott reformokat indítani” – figyelmeztetett Wohlrabe. „Ha ez elmarad, Németország tovább fog veszíteni a nemzetközi versenyben.”
Katherina Reiche gazdasági miniszter szerint átfogó reformokra van szükség, hogy az ország ismét vonzó célponttá váljon a befektetők számára. „A helyzet súlyos” – mondta hétfőn Berlinben a CDU politikusa. Hangsúlyozta: Németország strukturális válságban van, és csak egy széles körű „2030-as fitneszprogrammal” térhet vissza a gazdasági élvonalba.
