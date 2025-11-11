  • Megjelenítés
Közösségi oldalon árult Elf Bart, milliós NAV-bírság lehet a vége
Közösségi oldalon árult Elf Bart, milliós NAV-bírság lehet a vége

MTI
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai száz Elf Bart rendeltek egy online hirdető árustól, az illegális termékeket lefoglalták, az eladó milliós nagyságrendű bírságra számíthat - közölte a hivatal kedden az MTI-vel.

Azt írták, hogy a NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei ellenőrei az egyik közösségi oldal zárt, dohánytermék-kereskedelemre létrehozott csoportjában figyeltek fel egy hirdetésre, melyben nagy tételben kínáltak Elf Barokat.

A budapesti hirdető csak személyes találkozással árusított, ezért a revizorok egy tatabányai bevásárlóközpont parkolójában vették át tőle a dohánygyártmányokat közel félmillió forintért.

Kiderült, hogy az eladó egyéni vállalkozó, így a próbavásárlás után az ellenőrök nemcsak jövedéki jogsértés miatt indítottak eljárást, hanem a nyugtaadás elmulasztása miatt is, az illegálisan forgalmazott árut pedig lefoglalták.

Az eladó milliós nagyságrendű bírságra számíthat - írták.

A pénzügyőrök az eladó gépkocsijában egy engedély nélkül tartott gázpisztolyt találtak, ezért értesítették a rendőrség munkatársait, akik lefoglalták a fegyvert, és szabálysértési eljárást indítottak - áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

