Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Portfolio
Holnap nem lesz változás a hazai üzemanyagárakban, írja a holtankoljak.

A héten szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad.

A mai (2025.11.11-ei) átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 577 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter 
Így változik a benzin ára Orbán Viktor washingtoni útja után

