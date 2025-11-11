Olajtermelés: az idei az évszázad legerősebb éve lehet Magyarországon

A tavaly január-szeptemberi adatokat meghaladó mennyiségeket hoztak felszínre szénhidrogénekből az idei első három negyedévben. A kőolaj esetében 2024-ben húszesztendős rekord dőlt meg, az időarányos előrehaladás alapján 2025 az évszázad legerősebb éve lehet - olvasható az Energiaügyi Minisztérium és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának közös közleményében.

2025 első három negyedévében tovább nőtt a hazai szénhidrogén-kitermelés, a nagyobb arányú növekedés a kőolajnál mutatható ki:

a több mint 867 ezer tonnás kitermelés 12 százalék feletti bővülést jelent a megelőző esztendő azonos időszakához képest.

A koncessziós területekről származó mennyiség közel 30 százalékkal haladta meg a tavalyit. Hozzávetőleg másfélszeres volt a bővülés Drávapalkonya és Dány koncessziós területeken, számottevő termelés indult be Bázakerettyénél is.

A hazai mezőkből közel 1,5 milliárd köbméter földgázt hoztak felszínre a harmadik negyedév végéig. A 2,7 százalékos növekedés a 2025 elejével bevezetett, kedvezményes bányajáradék szabályozásnak is köszönhető a közlemény szerint. A nem konvencionális eredetű földgáz kitermelés közel megduplázódott a 2024 január-szeptemberi időszakhoz képest.

Az első kilenc havi mennyiségek alapján az éves adatok is felülmúlhatják a tavalyi eredményeket.

az időarányos előrehaladás alapján 2025 az évszázad legerősebb éve lehet.

Emlékeztetnek: Magyarország kőolaj-kitermelése 2024-ben húsz év után először haladta meg az 1 millió tonnát. Földgázból a múlt évben mintegy 1,9 milliárd köbmétert nyertek ki a hazai mezőkből.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese elmondta: „A 2024-es belföldi gázkitermelés az éves felhasználás több mint ötödét, a lakossági igények közel kétharmadát érte el. A sikeresen lezárt koncessziós eljárások nyomán idén hat helyszínen kezdődött meg a szénhidrogének kutatása.

A következő hónapokban újabb koncessziós területek meghirdetésével teszünk az önellátási képességeink erősítéséért.

