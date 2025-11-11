Orban Viktor belengette: jön egy újabb 80 milliárd forintos csomag

Amint az Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett összeállításból kiderült, több fontos témában is kérdezték a miniszterelnököt, beleértve a hétvégi washingtoni utat, az ott elért megállapodásokat, a kegyelmi ügyet, a jövő évi választásokat, Magyar Pétert, az MNB-botrányt, valamint Budapest helyzetét.

Elsőként az amerikai út került szóba. A Wizz Air kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy nem volt az állami gépek között olyan, amivel meg lehetett volna oldani az utat, ezért esett választás a fapados légitársaságra.

A kormányfő állítása szerint az út előtt nem volt biztos az amerikai szankciók alóli mentesség, bár érezhető volt, hogy az amerikai elnök hajlandó lesz megállapodni.

Elnök úr, ha ezt megcsinálja, tönkreteszi Magyarországot

- idézte fel a kormányfő az érvelését a szankciók alóli mentességről szóló tárgyaláson.

A mentesség időkeretét tekintve Orbán Viktor konkrét számot nem mondott, erőteljes politikai áthallással úgy fogalmazott, hogy "ez a megállapodás addig lesz érvényben, amíg Magyaroroszágon ő a miniszterelnök, az USA-ban pedig Donald Trump az elnök".

Úgy gondolta, hogy ezért nem kér semmit, és nem is kért

- mondta Orbán arra a kérdésre, hogy mibe kerül ez a megállapodás Magyarországnak.

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint legfeljebb 7000 milliárd forintért fog venni Magyarország erőművet, erőművi üzemanyagot, LNG-t, hadiipari eszközöket az USA-ból. Orbán Viktor szerint ebben nincs benne, hogy amerikai beruházások is érkeznek Magyarországra. A gázvásárlás kapcsán a kormányfő elmondta, hogy 5 év alatt fogunk venni évi 400 millió köbmétert. Az atomenergia tekintetében az elhasznált nukleáris fűtőanyagok tárolásához vásároltunk technológiát, valamint fűtőanyagot is veszünk az USA-ból - fogalmazott.

A sokat vitatott "pénzügyi védőpajzsról" a kormányfő elmondta:

Nem kell lehívni. Lehívhatjuk, amikor akarjuk, és olyan formában, amiben akarjuk. Több fajta nemzetközi forma van. Mondhatok olyan szavakat, mint a swapline, vagy flexible credit line.

Orbán Viktor elmondása szerint abban állapodtak meg Trumppal, hogy ha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, akkor a 4-5 nemzetközileg ismert eszköz valamelyikét lehívhatjuk, használhatjuk. "Persze úgy, hogy előtte majd megint tárgyalnom kell vele" - tette hozzá.

Nincs limitösszeg, de nem kell olyan nagy fantázia, hogy azt belőjük. És az az összeg, amire nekünk a stabilitás érdekében szükségünk van - 10-20 milliárd dollár vagy euró - az Amerikából nézve nem egy jelentős összeg.

A budapesti békecsúcsról a kormányfő elmondta, hogy továbbra is napirenden van egy orosz-amerikai csúcstalálkozó Budapesten, bár késik.

Fogalmazzunk úgy, hogy nem lehetetlenült el.

Orbán szerint a tárgyalások a területi kérdések miatt akadtak el.

A költségvetési hiány kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy a 3,7 százalékos hiánycélt azért is engedték el, mert veszélybe kerültek bizonyos be nem jelentett intézkedések.

A kis- és középvállalkozások támogatásának újabb és újabb formái

- mondta Orbán. A kormányfő állítása szerint jövő héten megy tárgyalmi a Kereskedelmi és Iparkamarával egy 70-80 milliárd forintos kisvállalkozói adócsökkentési csomagról. A Szécsényi Kártya kamatának csökkentése, és a Demján Sándor programon keresztüli 1+1 program szintén hozzájárul a nagyobb hiányhoz.

Az élelmiszerinfláció kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy az árréstopok kivezetése attól függ, hogy lesz-e rá lehetőség.

Ha tartósan magas marad Európában vagy a nyugati világban az infláció, akkor lehet, hogy a magas inflációt kezelő eszközökkel is hosszabb ideig kell együtt élni.

Az MNB-botrány kapcsán meglehetősen szűkszavúan fogalmazott:

Nem látok még tisztán ebben.

Később hozzátette:

Történt-e pazarlás? Volt-e lopás? Hova lettek az összegek? Ennek felderítése most zajlik. Nem néz ki jól. Nem azt látom, amit szeretnék. Itt inkább bajokat látok, de megvárom a vizsgálatok végét.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: EU