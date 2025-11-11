Összerogyott az amerikai foglalkoztatottság

Az előző héthez képest 11 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottság.

Az ADP felmérése szerint az előző heti 14,25 ezer fős növekedés után ezen a héten 11,25 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottság.

Ez volt a második alkalom, hogy az ADP heti adatot is közzétett. Ezeknek az adatoknak jóval nagyobb a volatilitása, mint a haviaknak, ráadásul mivel heti adatok a hibahatáruk is valamivel nagyobb lehet.

Ennek ellenére a mostani adat kifejezetten kellemetlen, mivel a Challenger elbocsátások (157 ezer fő), egy újabb olyan adatpont, ami a romló munkaerőpiaci helyzetre utal.

