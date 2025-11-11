Rohamtempóban löki magát csődbe egy ország, az IMF visszadobta a labdát

Az IMF közölte, hogy több lehetséges megoldást is megvizsgált Szenegállal a súlyos adósságkockázatok enyhítésére, de a döntés az ország kormányának kezében van. A miniszterelnök elutasította az adósságátstrukturálást, ami piaci eladási hullámot indított el a szenegáli kötvényekben.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közölte, hogy többféle lehetőséget is megvizsgált Szenegállal annak érdekében, hogy kezeljék az ország „jelentős adósságsebezhetőségét”, ám a kérdés rendezésének módjáról végső soron a kormánynak kell döntenie.

Ousmane Sonko miniszterelnök a múlt héten kizárta az adósságátstrukturálást, noha

az államháztartást erősen megterheli a tavaly felfedezett, több milliárd dollárnyi, korábban elhallgatott hitelállomány.

Sonko kijelentései hétfőn eladási hullámot indítottak el a szenegáli kötvénypiacon: a 2048-as lejáratú dollárkötvény hozama tovább emelkedett kedden, miközben a rövidebb futamidejű papírok hozamai enyhültek.

Az IMF küldöttsége a múlt héten zárta le tárgyalásait Szenegálban anélkül, hogy megállapodás született volna egy új finanszírozási programról. A nyugat-afrikai ország korábbi, 1,8 milliárd dolláros IMF-csomagját tavaly függesztették fel, miután

a kormány 7 milliárd dollárnyi rejtett adósságot hozott nyilvánosságra.

A Valutaalap közölte, hogy bármilyen esetleges restrukturálásról csak az adósságfenntarthatósági elemzés befejezése után születhet döntés, amelyet a következő hetekben tesznek közzé.

„Az adósságműveletek jellegéről és arról, hogy szükség van-e a kötelezettségek átalakítására, szuverén döntés születik” – mondta az IMF szóvivője e-mailes válaszában.

A 2031-es lejáratú szenegáli eurókötvény hozama, amely hétfőn történelmi zuhanást produkált, öt bázisponttal 15,32%-ra esett vissza kedden reggel Londonban. A 2048-as papír hozama ezzel szemben ugyanennyivel, 11,97%-ra emelkedett.

Sonko elutasító álláspontja szűkíti Szenegál finanszírozási lehetőségeit, ha a külső támogatások késnek vagy csökkennek – mondta Leeuwner Esterhuysen, az Oxford Economics elemzője. Ha nem történik restrukturálás, az ország kénytelen lesz a belföldi hitelfelvételre és a kiadáscsökkentésre támaszkodni, ami gazdasági és társadalmi áldozatokkal járhat – tette hozzá.

Az IMF szóvivője hangsúlyozta, hogy a Valutaalap szerepe az, hogy szakértői elemzésekkel és tanácsadással támogassa a kormány döntéshozatalát a lehetséges gazdaságpolitikai irányokról.

