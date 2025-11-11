Úszó és mozgó napelemek - Szeged élre tört a zöld innovációban

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Az Energiaügyi Minisztérium 5 milliárd forinttal támogatta a Szegedi Tudományegyetem és az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet megújuló alapú beruházásait.

Az átadóünnepségen Lantos Csaba energiaügyi miniszter kiemelte:

A szegedi lézeres kutatóközpont naperőműparkja megtestesíti azt az elvet, hogy az energiát ott és úgy állítsuk elő, ahol szükség van rá...a lehető leghatékonyabban és a legkisebb kibocsátással.

A szegedi fejlesztés így nemcsak technológiai, hanem szemléletbeli áttörést is jelent: az ország egyik legnagyobb energiaigényű kutatóintézete példát mutat abban, hogyan válhat az innováció a fenntarthatóság motorjává.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook