  • Megjelenítés
Veszélyes afrikai vírus jelent meg Magyarországon
Gazdaság

Veszélyes afrikai vírus jelent meg Magyarországon

MTI
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét erősítette meg Baranya vármegyében. A fertőzést egy eddig ASP-mentes területen, Old település külterületén, a horvát határtól néhány száz méterre kilőtt vaddisznóból vett mintában mutatta ki a laboratóriumi vizsgálat - közölte a Nébih a honlapján kedden.

A tájékoztató szerint a fertőzött egyedet Baranya vármegyében, a horvátországi ASP-esetek miatt magas kockázatúvá minősített területen lőtték ki.

A fertőzés az ASP vaddisznókban való természetes terjedésével kerülhetett át Horvátország területéről. Az eset megerősítését követően 15 vadgazdálkodási egység teljes területét "fertőzött terület" kockázati kategóriába sorolta át a hatóság, emellett Baranya, Bács-Kiskun és Tolna vármegye területén is új, magas kockázatú területek lettek kialakítva.

Felhívták a figyelmet arra, hogy továbbra is kiemelten fontos a betegség házi sertésekre történő átterjedésének megakadályozása, amihez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.

A Nébih kiemelte: az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes. A jelentőségét az a gazdasági kártétel adja, ami egyrészt a megbetegedett állatok leöléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból adódik.

Még több Gazdaság

Orban Viktor belengette: jön egy újabb 80 milliárd forintos csomag

Az amerikai importőrök szerint a Trump-féle vámok visszafizetése simán menne

Scott Bessent: „Az árnövekedést megfékeztük, a reálbérek emelkedni fognak”

A hatóság kéri az állattartókat, hogy amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesítsék az állategészségügyi szolgálatot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Minimálbér-emelés: nagy pofont adott az Európai Unió Bírósága
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility