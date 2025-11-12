  • Megjelenítés
FONTOS Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség
Áll az amerikai szankciók elé Románia: teljesen átvennék a Lukoil-leány irányítását
Áll az amerikai szankciók elé Románia: teljesen átvennék a Lukoil-leány irányítását

Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter szerint az államnak át kell vennie a Lukoil romániai leányvállalatának irányítását – írja a Reuters.

A tárcavezető kedden közölte, hogy a lépés a hazai energiarendszer stabilitását, a nemzetközi szankciók végrehajtását és a munkahelyek védelmét szolgálná. Ugyanakkor nem részletezte, mely eszközök felett és milyen módon gyakorolna az állam ellenőrzést.

A Lukoil Romániában 320 töltőállomást üzemeltet, az ország harmadik legnagyobb finomítóját működteti, és a Fekete-tenger egy szakaszán tengeri kutatási jogokkal rendelkezik.

A vállalat – a Rosznyefttel együtt – az Egyesült Államok szankcióinak célkeresztjébe került, miután Donald Trump amerikai elnök megelégelte, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin nem tesz lépéseket a háború leállítása felé. A szankciók november 21-én lépnek hatályba, és Ivan szerint Románia nem kér haladékot.

Ivan a Facebookon jelezte, hogy nem kéri az amerikai hatóságok által adott november 21-i határidő meghosszabbítását. Hozzátette, hogy teljes mértékben támogatja az Egyesült Államok által kezdeményezett szankciók alkalmazását uniós szinten.

A Petrotel–Lukoil finomító a román üzemanyagpiac mintegy egynegyedét adja. Korábbi energiaügyi miniszterek szerint az ország stratégiai üzemanyagkészletei ideiglenesen pótolni tudnák az esetleges kiesést, amíg új forrásokat találnak.

Ivan közölte, hogy a tárca olyan jogszabály-módosításokon dolgozik, amelyek garantálják a szankciók végrehajtását, miközben a Petrotel–Lukoil finomító működése és a kereskedelmi üzemanyag-értékesítés fennmaradhat anélkül, hogy ez veszélyeztetné a hazai ellátást. Nem részletezte, pontosan mely jogszabályok változtatását tartja szükségesnek.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Romániának nincs meg az az intézményi kapacitása, amely egy finomító hatékony állami irányításához kellene, miközben az ország az Európai Unió legmagasabb költségvetési hiányának lefaragásával is küzd.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

