Az ukrán kormányt is elérte a súlyos korrupciós botrány: útilaput kötöttek a miniszter talpára

Julija Szviridenko miniszterelnök Telegram-oldalán jelentette be, hogy szerda reggel kormányülést tartottak, ahol úgy döntöttek, elmozdítják posztjáról Galuscsenkót.

Feladatait ideiglenesen Ljudila Sugak, az európai integrációért felelős igazságügyminiszter-helyettes kapja meg.

Hétfőn az Ukrán Korrupcióellenes Hivatal (NABU) hétfőn jelentette, hogy

lelepleztek egy magas szintű bűnszervezetet, amely kiterjedt korrupciós rendszert épített ki stratégiai állami vállalatok, köztük az összes ukrán atomerőművet üzemeltető Energoatom befolyásolására.

A NABU nyomozói házkutatást tartottak Galuscsenko ingatlanjaiban, aki a júliusi kormányátalakítás előtt energiaügyi miniszter volt.

Galuscsenko úgy került a képbe, hogy hangját rögzítették a korrupciós ügy egyes gyanúsítottjaival folytatott telefonbeszélgetései során.

Címlapkép forrása: Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images