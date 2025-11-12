Erős geomágneses vihar csapott le: lélegzetelállító látványt nyújtott Magyarországon

Hajnalban az előrejelzéseknek megfelelően erős geomágneses vihar érte el Magyarországot, amely látványos sarki fényt hozott.

Az eredetileg G4-es erősségűre becsült vihar végül a G3-as szint közelében tetőzött.

A geomágneses aktivitást jelző Kp-index a csúcson elérte a 9-es értéket, a skála extrém tartományát. Ilyen szintnél nemcsak látványos égi jelenségre lehet számítani, hanem technológiai következményekre is: zavar keletkezhet a műholdas rendszerek működésében, romolhat a GPS pontossága és a navigációs eszközök megbízhatósága, valamint fennakadások léphetnek fel a műholdas hálózatokban, például a Starlink rendszerében.

A jelenség mintegy három órán át volt több helyről megfigyelhető, ami szokatlanul hosszú időtartam.

Az országot borító köd miatt azonban főként a magasabban telepített kamerák rögzítették a sarki fényt. A Prédikálószéken, az 599 méter magas Kab-hegyen és a Váctól nem messze fekvő Naszály-hegyen működő eszközök az inverzió fölé emelkedve örökítették meg a sejtelmes, rózsaszínes derengést.

Szemtanúk szerint a sarki fény szabad szemmel is látható volt több helyszínen. Pécsváradon a kora reggeli órákban még észlelhető volt a derengés, Komló felett pedig megjelentek a jelenségre jellemző színes sávok. Időnként vöröses árnyalat rajzolódott ki a felhőzet alatt.

Magyarországon ritka, hogy a sarki fény szabad szemmel megfigyelhető. Szakértők szerint átlagosan 20–30 évente adódik ilyen alkalom, ami a mostani eseményt különösen értékessé teszi a természet iránt érdeklődők számára. A csodálatos égi jelenségről az Időkép a Facebook-oldalán rövid videót is megosztott:

Címlapkép forrása: 2025 Jeremy Hogan via Getty Images