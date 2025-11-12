Fordulópont az űrháborúban: a vezető európai ország váratlan lépése felboríthatja az erőviszonyokat

A francia elnök Toulouse-ban mutatja be az ország űrstratégiáját, miközben felavatja a Légierő és Űrerő új Űrparancsnokságának (CDE) központját. Franciaország az első európai országként fogadott el katonai űrstratégiát 2019-ben, és logikus döntés volt Toulouse-t választani az új parancsnokság székhelyéül, amely a Nemzeti Űrkutatási Központ (CNES) közelében található. Az új létesítményben mintegy 130 katonai szakember dolgozik majd, akik a CNES-től veszik át a röppálya-elemzési szaktudást.

Macron tavaly júniusban a Párizsi Légibemutatón az európai űrszektor újjáéledését sürgette, emlékeztetve arra, hogy az európai ipar szinte mindent elveszített:

a világűrbe jutás lehetőségét a SpaceX-szel szemben, valamint az alacsony Föld körüli pályán működő műholdrendszerek telepítési képességét az amerikai és kínai megaprojektekkel szemben.

Akkor indokolta meg az egymilliárd eurós befektetést, amelyet a francia kormány az Eutelsat üzemeltető feltőkésítésére fordít.

Az elnöki hivatal szerint részletes elemzést végeztek Franciaország technológiai erősségeiről és gyengeségeiről, amely megerősítette, hogy az ország továbbra is részt vehet az űrversenyben. "Megvannak a készségeink, a technológiáink és a képességeink" - magyarázta az elnök környezete.

Macron hangsúlyozta a világűrbe jutás szuverenitásának fenntartását, ezért továbbra is támogatja az Ariane 6 hordozórakétát és a kourou-i űrkikötő modernizálását. Az elnök szorosabb együttműködésre szólít fel a hagyományos űripari szereplők és az új belépők között.

Franciaország rendelkezik Európa legnagyobb űripari bázisával, és az elnök támogatja az Airbus, a Leonardo és a Thales által bejelentett űrtevékenységek egyesítésére irányuló javaslatot, bár ezt a projektet Brüsszelben nem támogatják egyhangúlag.

A stratégia további kulcsfontosságú területei közé tartozik a 2019-es "Űrvédelmi Stratégia Frissítése", egy új korai előrejelző műhold indítása és a járőröző és megfigyelő műholdak fejlesztése az űreszközök védelme érdekében.

Az Élysée-palota szerint "sürgősen újjá kell építenünk a közös politikai akaratot" európai szinten, és bejelentette egy nemzetközi űrcsúcstalálkozó megszervezését Párizsban 2026 tavaszán.

"Ha nagy, versenyképes blokkot akarunk alkotni globális szinten, európaiként kell együttműködnünk" - hangsúlyozta a forrás.

Franciaország, Európa vezető űrhatalma, fordulóponthoz érkezett. Míg Németország 2030-ig 35 milliárd eurót kíván befektetni a katonai űrprogramokba, és Olaszország saját megfigyelő műholdrendszert épít, Franciaország űrköltségvetésének jelentős részét az Ariane-program és a kourou-i kikötő támogatására fordítja, ami azzal a kockázattal jár, hogy lemarad más fontos űrprogramokról.

Franciaország, amely hagyományosan az ESA-programok vezető pénzügyi támogatója, a november végi miniszteri találkozón a harmadik vagy akár a negyedik helyre csúszhat vissza. Finanszírozási kapacitása alig haladja meg a 3,2 milliárd eurót, míg Olaszország állítólag több mint 4 milliárd euró, Németország pedig több mint 5 milliárd euró hozzájárulásra készül.

Címlapkép forrása: EU