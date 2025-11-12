Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra

Szerdán ülésezett a kormány és az esti közlönyben több döntés meg is jelent. Ezek egyika a villamos energiáról szóló törvényt írja felül egy rendelettel.

A kormány "a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról" címmel hirdette ki rendeletét, melynek lényege, hogy

nem emelkedhetnek a fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak jövőre.

Kimondja ugyanis, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 143. §-ában foglaltaktól eltérően a 2026. naptári évre vonatkozó villamos energia rendszerhasználati díjakat úgy kell megállapítani, hogy a díjmegállapítás nem eredményezheti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 42. pontja szerinti lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjak növekedését.

A kormány döntése már holnaptól hatályba lép, 2026. január elsején hatályát veszíti, és a harmadik paragrafusa arról szól, hogy a rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő díjmegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell.

Mit is jelent ez a befagyasztás?

A rendszerhasználati díj lakossági szabályozásáról van tehát szó. Az RHD több elemből, tételből áll össze és az áramszámla részét képezi (nem az áram árára vonatkozik). Ilyen elem az átviteli díj, az elosztói forgalmi díj, valamint az elosztói alapdíj. Az első tétel 5 forint körül van kWh-ként, a második 17 forint kürül van kWh-ként. Viszonyításképp: a rezsicsökkentett áramár kWh-ként 37 forint körül van. Erre jön rá a rendszerhasználati díj több tétele, ami tehát a kormány friss döntése értelmében 2026-ban változatlan marad.

A rendelet további része

Ugyanez a rendelet több más veszélyhelyzeti intézkedést hatályon kívül helyez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images