Lenyomtuk Romániát: Európa legmagasabb kötvényhozama lett a magyar

Szerdán is folytatódott a magyar állampapírhozamok emelkedése a másodpiacon, a tízéves jegyzés meghaladja a hasonló román papírok adatát, ezzel az Európai Unióban a legmagasabb lett – írja a Bloomberg, A lap szerint a piaci helyzet oka a kormány által bejelentett költségvetési hiánynövelés.

Az elmúlt egy évben először fordul elő, hogy a magyar tízéves hozam a románnál magasabb legyen, ezzel

jelenleg Magyarország számít a legkockázatosabbnak az EU-n belül a befektetők szemében.

Szerdán a magyar tízéves hozam újabb 9 bázisponttal emelkedett miután kedden is 10 bázispontos növekedést regisztráltak a piacon. Ezzel 7%-ig emelkedett a referenciahozamunk, miközben a román 2 bázisponttal 6,96%-ra csökkent – írja a Bloomberg.

A hozamemelkedés azt követően kezdődött, hogy a kormány bejelentette: az idei és a jövő évi hiánycélt is a GDP 5%-ára emeli. Az ING Bank szerdai elemzése szerint a lépés érzékenyebben érinti a kötvénypiacot, mint a forintot, a magyar devizát ugyanis a magas kamatszint továbbra is védi.

Közben a román kötvényeket támogatja, hogy a kormány csökkenteni igyekszik az EU legmagasabb költségvetési hiányát, illetve visszafogná a kötvénykibocsátást.

A magyar költségvetéssel kapcsolatos bejelentés a realitásokhoz való alkalmazkodás a lassú gazdasági növekedés és a 2026-os parlamenti választások előtti kormányzati költekezés fényében – mondta a lapnak Andrius Trusa, a Teneo elemzője. Hozzátette, hogy ezzel

Magyarország azt kockáztatja, hogy elveszíti befektetésre ajánlott státuszát a hitelminősítőknél.

