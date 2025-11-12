Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

A benzin esetében bruttó 2 forintos drágulás jön, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 5 forinttal változik majd.
2025.11.12-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon:
- 95-ös benzin: 577 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
A fenti árak emelkedhetnek tovább a hét második felében.
