  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
A héten csütörtökön tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára - írja a holtankoljak.

A benzin esetében bruttó 2 forintos drágulás jön, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 5 forinttal változik majd.

2025.11.12-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon: 

  • 95-ös benzin: 577 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter 

A fenti árak emelkedhetnek tovább a hét második felében. 

Kapcsolódó cikkünk

Fogy az idő, veszélyben az üzemanyag-ellátás: léptek az orosz cégek

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség
Orbán Viktor belengette: jön egy újabb 80 milliárd forintos csomag
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility