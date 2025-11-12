Mosogatógépet használsz? Kiderült, mennyire éri meg a nagyobb kiszerelésű kapszula

A mosogatógépkapszulák piacán is érvényesül a jól ismert kiskereskedelmi logika: minél nagyobb kiszerelésben vásárolunk, annál kedvezőbb az egységár. A boltláncok kínálatát összevetve jól látszik, hogy a legolcsóbb megoldások jellemzően a diszkontoknál érhetők el, míg a legszélesebb választékot a szupermarketek biztosítják – magasabb átlagár mellett. A piacot néhány meghatározó márka uralja, ugyanakkor a láncok saját termékei is egyre hangsúlyosabbak. Az elmúlt időszakban a zsugorinfláció is elérte a kategóriát, több ismert termék kisebb kiszerelésben kerül a polcokra.

A kiskereskedelem egyik alapszabálya, hogy minél nagyobb kiszerelésben vásárolunk meg egy terméket, fajlagosan annál olcsóbban jutunk hozzá. Most annak jártunk utána, hogy vajon a mosogatógépkapszulák esetében is fennáll-e ez az összefüggés. Az online árfigyelő adatbázisa alapján 248 különböző terméket vizsgáltunk meg, köztük olyanokat is, amelyek több boltlánc kínálatában is elérhetők, eltérő áron.

Az adatokból egyértelmű - és a piaci logika alapján elvárható - tendencia rajzolódik ki:

ahogy a kapszulák száma nő egy dobozban, általában úgy csökken az egységár.

A 30–40 darabos kiszerelések között még jelentős szórás tapasztalható, mivel ezek között sok a prémium termék, amelyek drágábbak a középkategóriánál. Nagyjából 60 darabtól azonban látható, hogy az ár csökken, a 70–120 kapszulás termékek pedig már jóval kedvezőbb egységárat mutatnak.

A legolcsóbban a Lidl és az Aldi kínálatában lehet mosogatógépkapszulához jutni, viszont ott a választék kifejezetten szűk. Az Auchan és a Tesco biztosítja a legnagyobb kínálatot a fogyasztóknak, ugyanakkor a prémium márkák nagyobb aránya jelentősen feljebb tolja az átlagos egységárakat. A drogériák, köztük a DM, a Rossmann és a Müller a középmezőnyben helyezkednek el, széles választékkal és közepes átlagos árfekvéssel.

A piacon alapvetően három márkanév határozza meg az irányt: a Finish, a Jar és a Somat termékei találhatók meg a legnagyobb arányban a polcokon. Ezek mellett minden nagyobb láncnál megjelennek a sajátmárkás alternatívák is.

Zsugorinfláció

Az elmúlt években több mosogatógép-kapszula és -gél kiszerelése is zsugorodott, így ugyanazon az áron kisebb mennyiséget kapnak a vásárlók. Már 2024 tavaszán beszámoltunk arról, hogy a Somat és a Jar egyes termékei is érintettek a változásban.

A Somat mosogatógélek esetében jellemzően 14–16 százalékkal csökkent a flakonok térfogata, míg a Somat All in 1 Extra és a Classic tabletták darabszáma 4–9 százalékkal lett kevesebb. A Jar kapszuláknál kisebb mértékű volt a változás: a Platinum Plus és az All in One termékeknél mindössze 1,7–3,3 százalékkal rövidült a forgatókönyv, vagyis néhány darabbal kevesebb tabletta került a csomagolásokba korábbi mennyiségükhöz képest.

