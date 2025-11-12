Nagy lépést tett Kína: tovább növelnék a jüan szerepét

A Kínai Népbank (PBOC) október 30-án közzétett éves jelentésében bejelentette, hogy a jüan finanszírozási valutaként betöltött szerepének előmozdítása lesz a valuta nemzetközivé tételének egyik kulcsfontosságú lépése. A jegybank különböző finanszírozási termékek - köztük jüan hitelek, panda kötvények, offshore jüan kötvények és kereskedelmi finanszírozás - használatát kívánja támogatni, hogy
a külföldi intézmények és vállalatok könnyebben hozzáférhessenek a kínai valutához.
A jelentés tükrözi Peking elhatározását, hogy növelje a jüan szerepét a globális monetáris rendszerben, és több jüan likviditást biztosítson a külföldi szereplőknek, miközben fenntartja a kifelé irányuló tőkeáramlás szigorú ellenőrzését. A jüan alacsony hitelfelvételi költsége új vonzerőt jelent, mivel Kína mérsékelten laza monetáris politikája és a deflációs nyomás a kötvényhozamokat jóval az amerikai államkötvények hozamai alá szorította.
Kína már jelentős előrelépést tett valutája nemzetközivé tétele terén. A Swift globális üzenetküldő hálózat adatai szerint a jüan 2023 szeptemberében a második leggyakrabban használt globális valuta volt a kereskedelmi finanszírozási piacokon, a teljes tranzakciók 7,3%-át tette ki.
Peking régóta törekszik a jüan használatának előmozdítására a határokon átnyúló tevékenységekben, hogy csökkentse az ország geopolitikai kockázatoknak való kitettségét és növelje a pénzügyi biztonságot. Bár a dollár továbbra is domináns szerepet tölt be a globális tranzakciókban, Kína idén bátrabb lépéseket tesz a jüan kezdeményezések terén.
A PBOC jelentése szerint több központi bank, köztük Hongkong, Törökország és Dél-Korea rendszeresen használja a kétoldalú valutacsere-megállapodásokat jüan beszerzésére a kereskedelmi finanszírozás támogatása érdekében. Az úgynevezett panda és dim sum kötvények gyors növekedése tavaly mintegy 1,4 billió jüan (197 milliárd dollár) értékű jüan adósságfinanszírozást eredményezett külföldi kibocsátók számára. A kereskedelmi bankok jüanban nyújtott hiteleinek állománya a külföldi hitelfelvevők számára 2024 végén 2 billió jüan volt, ami 14%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Feltörekvő piaci hitelfelvevők, köztük Magyarország, Kazahsztán és Kenya is jüant használtak építési projektekhez vagy adósságfinanszírozáshoz.
A brit székhelyű Ebury fizetési vállalat tervezi a kínai irodákban történő munkaerő-felvétel növelését, hogy kielégítse a kínai vállalkozásokhoz kapcsolódó növekvő jüan-elszámolási igényeket.
A PBOC szerint a külföldi jüan-hitelfelvétel növekedése összhangban van a kínai cégek globális ipari ellátási láncainak bővítésével, és a jüan finanszírozás várhatóan elősegíti a valuta használatát a kereskedelemben és a befektetésekben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
