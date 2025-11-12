Óriási pénzösszeg zúdul ma a nyugdíjasokra – de ez még nem a 14. havi nyugdíj

Novembertől 1,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak és más nyugdíjszerű ellátások, sőt, az érintettek a mai nyugdíjutalással együtt egész évre visszamenőleg is megkapják az inflációhoz igazított pótlólagos emelést. A visszamenőleges emelésnek köszönhetően átlagosan 51 ezer forinttal nőnek a nyugdíjasok éves juttatásai – ez megközelíti azt az összeget, amelyet 2026-ban egy átlagnyugdíjas a 14. havi nyugdíj első részleteként kézhez kaphat. A mai kiegészítő nyugdíjemelés az államnak 112 milliárd forintjába kerül, ennek hatására idén várhatóan 7300 milliárd forintot fordít a költségvetés nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra. Jövőre pedig érkezhet a 14. havi nyugdíj első részlete, a kormányzati tervek alapján negyed havi pluszjuttatásra számíthatnak a nyugdíjasok, de a 2022-es tapasztalatokból kiindulva pozitív meglepetés is érheti még őket.

Idén év elején 3,2%-os nyugdíjemelésben részesültek a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásokban részesülők, ezzel biztosította volna a kormány annak a vállalásnak és törvényi előírásnak a teljesülését, hogy a nyugdíjak értékét legalább az inflációval megegyező mértékben szükséges emelni.

Az infláció azonban jóval magasabb lesz a költségvetési törvényben tervezett 3,2%-nál: az első tíz havi tényadat 4,6%-os átlagos inflációt és 4,7%-os átlagos nyugdíjas inflációt mutat.

Ilyen esetben a kormánynak az első nyolc havi tényadat alapján kiegészítő, visszamenőleges nyugdíjemelésről kell döntenie, melyet novemberben kell kifizetni a nyugdíjasok számára. A kiegészítő nyugdíjemelés mértékét úgy kell meghatározni, hogy a korrekcióval együtt az adott évi nyugdíjemelések elérjék az általános infláció és a nyugdíjas infláció közül a magasabbiknak az adott évre várható átlagos értékét.

Ennek megfelelően az augusztusi inflációs tényadatok megérkezését követően Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy novemberben az éves átlagos nyugdíjas inflációhoz, 4,8%-hoz igazítják a nyugdíjemelést, azaz novemberben 1,6%-os kiegészítő emelést hajt végre a kormány. A miniszter azt is elmondta, hogy ez 112 milliárd forintba kerül a költségvetésnek.

2025-ben (a novemberi nyugdíjkorrekció nélkül) 7200 milliárd forintot tervezett nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra költeni a kormány, az utólagos nyugdíjkorrekció további 112 milliárd forintba kerül, így hozzávetőleg 7300 milliárd forint lehet majd a tényleges kiadás. 2026-ban pedig 7700 milliárd forintnyi kiadással számol a költségvetés, ehhez a novemberi nyugdíjemelés növelő hatását is hozzáadva reálisan 7800 milliárd forint fölött lehet a tényleges jövő évi kiadás – a 14. havi juttatás nélkül.

A novemberi nyugdíjak – melyeket ma folyósítanak – tehát 1,6%-kal megemelt értékben érkeznek minden olyan nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára, akik jogosultak az emelésre, azaz már 2024-ben is ellátásban részesültek. (Az idén nyugdíjba vonulók nem kapnak kiegészítő emelést.)

Az átlagnyugdíj a legfrissebb adatok alapján 245 800 forint, ezen a nyugdíjszinten mintegy havi 3900 forintnak (évi 51 ezer forintnak) felel meg a nyugdíjemelés nagysága, azaz a havi ellátás összege novembertől kb. 249 700 forintra nő. Sőt, a kiegészítő emelést egész évre visszamenőleg – azaz a januártól októberig terjedő időszakra, plusz a februárban kapott 13. havi nyugdíjra – is megkapják a nyugdíjasok,

azaz a novemberi nyugdíjukon felül átlagosan 43 ezer forintos egy összegű kifizetésben is részesülnek.

Emiatt egy átlagnyugdíjas bankszámlájára ma összesen 293 ezer forintot utal az Államkincstár – ez a pénzügyi hatását tekintve nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor majd 2026-ban valamikor megkapják a jogosultak a 14. havi nyugdíj első negyedrészét. A mai többletjuttatásra tehát úgy is tekinthetnek a nyugdíjasok, mintha ízelítőt kapnának a 14. havi nyugdíjból. (A teljes 14. havi nyugdíj 600 milliárd forintba kerülne, ennek első heti részlete 150 milliárd forintos kiadást jelentene a 2026-os költségvetésben.)

A 14. havi nyugdíjjal együtt jövőre 5,6 százalékkal nőhetnek a juttatások

A kormányzati megszólalások alapján – például a héten Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is beszélt erről – egyre biztosabbnak tekinthető, hogy már 2026-ban elkezdődik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése:

jövőre "egy heti" plusz juttatást, azaz negyed havi plusz összeget kapnak majd a nyugdíjasok, feltehetően év elejére, azaz az áprilisi országgyűlési választások elé időzítve.

A kormány eddigi kommunikációja szerint a következő években lépcsőzetesen emelkedhet majd a 14. havi juttatás összege, azaz például 2027-ben fél havi, 2028-ban háromnegyed havi, 2029-től pedig egy teljes havi plusz összeget kaphatnának a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők. (Ez csak elméleti feltételezés, a gyakorlatban eltérhet ettől a kormány, hiszen a 13. havi nyugdíj bevezetését is felgyorsították az eredeti tervekhez képest: már 2022 februárjában teljes havi pluszjuttatás érkezett, holott 2020-ban még csak fél havi juttatást terveztek arra az évre.)

Orbán Viktor miniszterelnök a tegnapi, ATV-nek adott interjújában megerősítette, hogy várhatóan a 13. havi nyugdíj mintájára vezetik majd be a 14. havi nyugdíjat, hacsak nem kerül az asztalra jobb javaslat. Ez azt jelentené, hogy minden nyugdíjas a saját juttatása arányában kap majd 14. havi juttatást, azaz például 200 ezer forintos nyugdíjszinten plusz 50 ezer forint érkezhet 2026-ban, míg egy kiugróan magas, 800 ezer forintos nyugdíj mellé plusz 200 ezer forintot fizetne a kormány. (A 2022-es tapasztalatokból kiindulva azonban elképzelhető egy olyan meglepetés is, hogy már 2026-ban teljes 14. havi juttatás érkezik.)

A nyugdíjasok jelenleg egy év alatt 13 havi juttatásban részesülnek, nem számítva az olyan alkalmi juttatásokat, mint az esetleges nyugdíjprémium vagy az élelmiszer-utalvány. Emiatt a 14. havi nyugdíj első negyedrészének kifizetése önmagában azt eredményezné, hogy éves alapon kb. 1,9%-kal nőnek majd a juttatások. Ehhez még hozzáadódik a januári rendes nyugdíjemelés hatása is: a költségvetési törvény 2026 januárjára 3,6%-os nyugdíjemelést ír elő, vagyis

a nyugdíjemelés és a 14. havi nyugdíj bevezetése révén jövőre összesen 5,6%-kal nőhetnek a nyugdíjasok juttatásai,

eltekintve az idén ősszel kiosztott 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványok bázisnövelő hatásától. (A 13. havi nyugdíj idén is érkezett és jövőre érkezik, tehát már nincs juttatásnövelő hatása.)

Még így is viszonylag keveset költ Magyarország a nyugdíjakra

Habár a nyugdíjak értékének megőrzéséről évről évre inflációkövető emeléssel gondoskodik a kormány, a gazdaságban keletkező többi jövedelemhez (például a bérekhez) képest a nyugdíjak jellemzően évről évre lassabban emelkednek. Ez a nyugdíjasok relatív anyagi leszakadását eredményezi: az Állami Számvevőszék rámutat, hogy 2023-ban több mint 52% volt a nyugdíj-bér hányados, de még 2024-ben is elérte az 50%-ot, míg idén várhatóan 48% körül alakulhat a mutató értéke, sőt, 2026-ban 47%-ra, 2027-ben pedig 45,6%-ra csökkenhet az átlagnyugdíj és a nettó átlagkereset hányadosa.

A magyar nyugdíjkiadások uniós viszonylatban is relatíve alacsonynak tekinthetők:

a legfrissebb, 2024-es adatok szerint Magyarország a GDP 7,6%-át költötte öregségi nyugdíjakra, míg az Európai Unió átlagos értéke 11,3% volt.

A magyar mutató értéke nem volt mindig ilyen alacsony: 2012-es csúcsán a 9,6%-ot is megközelítette, akkoriban az uniós átlag 11% volt. Az azóta eltelt bő egy évtizedben viszont – az európai országok átlagával ellentétben – nem növekedett, hanem csökkent a hazai GDP-arányos nyugdíjköltés, így mostanra hátulról az ötödik helyre csúsztunk le az uniós rangsorban. Ennek fő okai az időközben fokozatosan megvalósult, 62-ről 65 évre történő nyugdíjkorhatár-emelés, a korhatár előtti nyugdíjba vonulási lehetőségek megszüntetése – kivétel ez alól a "Nők40" program –, illetve a "svájci" (béremelkedést és inflációt vegyesen figyelembe vevő) indexálás helyett az inflációkövető nyugdíjemelésre való átállás voltak.

