Szokatlan időpontban jelenti be friss döntéseit a kormány

Csütörtök délelőtt Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő – derül ki a meghívóból. Az eseményen szokás szerint a friss kormánydöntéseket és azok hátterét ismertetik.

Csütörtök délelőtt tíz órától Kormányinfón számol be a friss kormánydöntések hátteréről Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. Orbán Viktor miniszterelnök már a tegnapi interjújában megemlítette, hogy szerdán kormányülés lesz, melyen további döntések születhetnek. Az eseményen várhatóan szóba kerül majd:

a washingtoni út és annak tapasztalatai,

az amerikai pénzügyi védőháló,

a 14. havi nyugdíj bevezetése 2026-tól,

a költségvetés helyzete,

a vállalkozások terheit enyhítő adócsomag.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert