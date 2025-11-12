  • Megjelenítés
Szokatlan időpontban jelenti be friss döntéseit a kormány
Gazdaság

Szokatlan időpontban jelenti be friss döntéseit a kormány

Portfolio
Csütörtök délelőtt Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő – derül ki a meghívóból. Az eseményen szokás szerint a friss kormánydöntéseket és azok hátterét ismertetik.

Csütörtök délelőtt tíz órától Kormányinfón számol be a friss kormánydöntések hátteréről Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. Orbán Viktor miniszterelnök már a tegnapi interjújában megemlítette, hogy szerdán kormányülés lesz, melyen további döntések születhetnek. Az eseményen várhatóan szóba kerül majd:

  • a washingtoni út és annak tapasztalatai,
  • az amerikai pénzügyi védőháló,
  • a 14. havi nyugdíj bevezetése 2026-tól,
  • a költségvetés helyzete,
  • a vállalkozások terheit enyhítő adócsomag.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

