Több mint 8 milliárd forintért kelt el a híres drágakő, mégis csalódást okozott az aukció

Hidegzuhanyként érte az ékszerpiacot, hogy mindössze 25,5 millió dollárt (mintegy 8,5 milliárd forintot) adtak a Christie’s genfi árverésén a Mellon Blue-ért, amelyet a világ egyik legkülönlegesebb gyémántjaként tartanak nyilván. A csodás kék, kivételes tisztaságú 9,51 karátos kő ezelőtt 11 esztendővel már megfordult aukción, akkor 32,6 millió dollárt ért a Sotheby’s rendezvényén. Ennek fényében lelombozó, hogy a most elért ár, ha a pénzromlást is figyelembe vesszük, 60%-os értékvesztést mutat.

A genfi luxushét vásárlóerejét előbb a Phillips tesztelte biztató eredménnyel.

Az aukciósház óraárverésén rögtön rekordot jegyeztek, egy ritka Patek Philippe-ért 14,2 millió svájci frankig (közel 18 millió dollárig) licitáltak.

Ez több mint 3 millióval haladja meg a nem arany karórák kategóriájában valaha elért legmagasabb árat. A rozsdamentes acél óra 1943-ban került ki a svájci óraműhelyből, ahol összesen négy hasonló szerkezetet készítettek, ugyanakkor mintegy kétszázat aranyból. A most eladott Patek Philippe Perpetual Calendar ezelőtt 10 évvel már megfordult a piacon, akkor 11 millió svájci frankot ért.

Az arany kategóriában a rekord egy Patek Philippe Grandmaster Chime modellhez fűződik, ami 2019-ben 31 millió dollárért kelt el.

A Patek Philippe sikere után nyilvánvaló csalódást okozott a novemberi luxusárverés-sorozat leginkább várt tétele, egy gyűrűbe foglalt legendás kék kő, a Mellon Blue, amelyet nem csak kivételes szépsége, hanem eredeti tulajdonosának személye, tevékenysége okán is kivételes figyelem övezett.

Bunny, igazi nevén Rachel Lambert Mellon kiváló ízlésű gyűjtőként, filantropként, de kertépítőként is ismert volt. Ő tervezte a Fehér Ház rózsakertjét Jacqueline Kennedy kérésére. Máig számos lélegzetelállító kert, otthon emlékeztet egyfajta lazaságot, gondtalanságot sugalló stílusérzékére. Gyűjteménye is ezt a mentalitást tükrözte, amelynek felépítéséhez szinte korlátlan pénz állt rendelkezésére a pittsburgh-i bankárcsaládból származó, versenylótenyésztő férj, Paul Mellon jóvoltából. Sokat költöttek Fulco di Verdura 1939-ben megnyílt manhattani ékszerüzletében, a Tiffany-nál, ez utóbbinál szerezte be Bunny a karácsonyi ajándékokat, általában 35 darabnál nem kevesebbet, 100 ezer dollárt költve egyenként a dísztárgyakra. De kétségtelenül a körte formára csiszolt, 9,75 1 karátos kék gyémánt volt Mellon legkülönlegesebb szerzeménye. A kőre vonatkozó „Fancy Vivid” minősítést a kék brilliánsok kevesebb mint 1%-a érdemelte ki, és a kő kivételes, hibátlan tisztaságát jelzi az „internally flawless” besorolás.

Bunny Mellon 103 éves korában hunyt el, hagyatékát, mintegy 1500 tételt, festményeket, dísztárgyakat, és ékszereket a Sotheby’s árverezte el 2014-ben. Akkor a „Blue Mellon” egy nyakék függőjét ékesítette, és az érte kapott összeg, 32,6 millió dollár volt, amely világcsúcsot jelentett, soha ennyit nem adtak kék gyémántért, egyúttal a karátonként is a valaha elért legmagasabb árat jegyezték fel.

Új tulajdonosa, a hírek szerint egy ázsiai személy, nem volt elégedett az ékszerrel, kiszedette a követ az eredeti medálból, csiszolással javíttatott a tisztaságon, majd a 9,51 karátra „fogyasztott” gyémántot egy kígyó alakú gyűrűbe foglaltatta. Hát a jelek szerint ettől nem vágta hanyatt magát a genfi közönség: mindössze 25,5 félmillió dollárt (mintegy 8,5 milliárd forintot) adtak a drágakőért.

Amúgy a Christie’s több mint 100 tételt kalapált el, közte neves ékszerészműhelyek termékeit, amelyekben inkább a belefektetett munka jelentette az értéket.

Így Lacloche Frères 19. század végén alapított ékszerkészítő műhelyében, 1925 táján készült el az a brilliánsokkal, rubin-, smaragd-, ónixkövekkel díszített, japán hangulatot idéző Art Deco karkötő, amelyet az alsó becsérték duplájáért, 673.100 frankért adtak el.

A Van Cleef & Arpels műhelyből került ki egy extravagáns, brillekkel kirakott, nyakkendőt formázó, nyakék, ami félmilliót ért most. Alfred Van Cleef, holland ékszercsiszoló és a francia ékszerészdinasztia, az Arpels család a párizsi Place Vendome-on 1905-ben nyitott üzletet, és a 20.század közepére a Van Cleef & Arpels uralkodók, politikusok, filmsztárok legkedveltebb ékszerkészítője lett.

A széles körben nem túl ismert ékszerkészítő Joel Arthur Rosenthal, vagy, ha úgy tetszik JAR termékei is jól forogtak. Az 1977-ben Párizsban megnyitott butikba csak úgy nem lehet az utcáról bejutni, nincsenek prospektusok, árlisták, kizárólag meghívottak kerülhetnek a kliensek körébe, ők azok a kiváltságosok, akik válogathatnak a kínálatban. Évente alig 100, mind a felhasznált anyag, mind a virtuóz megmunkálás tekintetében kivételes cecsebecse készül műhelyükben. Idén nyáron a Christie’s árverésén a francia királyi családhoz kapcsolódó, Marie-Therese Pink nevű gyémántot magába foglaló, a JAR munkáját dicsérő gyűrűköltemény 14 millió dollárért kelt el.

A mostani aukción kalapács alá került JAR fülbevalópárt kerek cirkónium kövek, rózsaszín és zöld zafírok, akvamarinok és gyémántok díszítik, 2,28 millió frankot ért meg valakinek, egy JAR által fémjelzett, gyémánttal, zafirral ékített gyűrű pedig 2,5 millió frankért kelt el. Talán a vártnál is nagyobb érdeklődés övezte a szóló „kavicsokat”. Így becsérték felett fizettek egy smaragd kőért 660 ezer frankot, két zafírért 711 ezret, és a Rainbow Collection egy különleges, 300 színes gyémántot tartalmazó gyűjtemény pedig 1,768 millió frankot ért, nyilvánvalóan ékszerkészítő volt a vevőjük.

Híres gyémántok

A világ legértékesebb gyémántjaként a Koh-I-Noor-t jegyzik, szakértők szerint akár 1 milliárd eurót ér, ez azonban csak fikció, miután a kő soha nem került eladásra. A Koh-I-Nor (Fényhegy) az indiai Golconda-vidéken lévő bányákból származik, eredeti állapotában a 13. században 800 karát súlyú volt. A Mogul dinasztia alapítója birtokolta elsőként, majd számos trónviszály, árulás és ármánykodás után a Koh-i-Nor 1849-ben a Kelet-Indiai Társaság tulajdonába került. Az ekkora 191 karát súlyúra "zsugorodott" drágakövet Viktória királynő 1850 június 3-án kapta meg ajándékba. A végül 108,9 karát súlyra csiszolt Koh-i-Nor 1953-ban II. Erzsébet koronájába került.

Ugyancsak a brit koronát gazdagítja az 530 karát súlyú Cullinan, amelyet a dél afrikai Pretoria közelében találtak 1905-ben. Nevét a bányavállalat akkori igazgatójáról, Thomas Cullinanról kapta. A csiszolatlan kő 3106 karát súlyú volt. A szakértők szerint az elképesztő súlyú kő valójában egy még hatalmasabb gyémánt lehasadt darabja volt. A követ 1907-ben VII. Edwardnak ajándékozta a transvaali kormány, amely 150 ezer fontért jutott a Cullinan gyémánthoz. A 3106 karát súlyú kőből több kisebb nagyobb követ csiszoltak. Golconda a származási helye a világ egyik legszebb fantáziagyémántjának, a Hope-nak. A mély zafírkék kő tömege 112 karát volt, amikor 1642-ben Európába került. 1668-ban XIV. Lajos 67 karátos ékkővé csiszoltatta, majd a drágakő eltűnt a világ szeme elől. 1830-ban azonban Londonban felbukkant, egy Hope nevű bankár 18 ezer fontért vette meg egy londoni kereskedőtől. Ekkor azonban már csak 44,4 karátot nyomott, vélhetően hasítással darabolták tovább a követ, a többi darabnak azonban nyoma veszett. A család 1908-ig őrizte a követ, amely többszörös tulajdonoscsere után Washingtonba került, az ékszerkirály Harry Winston tulajdonába, aki később a Smithsonian Institution számára elajándékozta a 300 millió dollárra becsült ékkövet.

A világ gyémántpiacának legnagyobb szereplője, a De Beers által összeállított válogatásba bekerült még a 203 karátos Milennium Star az évezredváltás szimbólumaként, ugyancsak a brit királyi gyűjtemény része, és a De Beers Centenary Diamond, amely mellé kézzelfogható árat is feljegyeztek, a 270 karátos kő 2023-ban 100 millió dollárt ért meg egy ismeretlen vevőnek.

A legek között említendő a Pink Star, a 60 karát súlyú rózsaszín kő 2017-ben 71,2 millió dollárért kelt el, míg a hasonló színű Williamson Pink Star 57,7 milliót ért. A 14,6 karátos Oppenheimer Blue 2016-ban 57,5 dollárért kelt el azt követően, hogy az előző esztendőben a 12,03 karátot nyomó Blue Moon of Josephine-ért 48,4 millió dollárt adott a Sotheby’s aukcióján egy hongkongi milliárdos, Joseph Lau, aki 7 éves lányát lepte meg a csecsebecsével. A színes gyémántőrület kezdetét egyébként egy 1987-es Christie’s aukcióhoz kapcsolják, egy liláspiros 0,95 karát súlyú kőért 880 ezer dollárt adott valaki.

Elisabeth Taylor csecsebecséi

A privát ékszergyűjtemények aukciós rekordját, Elisabeth Taylor csecsebecséinek 2011-es árverésekor jegyezték fel. A Christie’s kasszájába akkor 115,9 millió dollár került, a felkínált 1778 tételt egy szálig eladták, köztük 26-ért fizettek több mint egymilliót.

Egy XVI. századi gyöngysorért, amelyet Elisabeth Taylor szerelme, a szintén legendás színész Richard Burton 1969-ben 37 dollárért szerzett meg egy aukción, 11,8 milliót adtak, míg a művésznő híres 33,19 karát súlyú gyémántgyűrűje, Burton ajándéka 8,8 millió dollárért kelt el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images