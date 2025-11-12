Trump embere bejelentkezett az amerikai jegybank élére, és persze a gyorsabb kamatcsökkentés mellett érvelt

A Fehér Ház gazdasági főtanácsadója szerdán, a Washingtoni Gazdasági Klub rendezvényén azt mondta: bár a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatói posztját álomállásnak tartja, elvállalná a Fed vezetését, ha Donald Trump amerikai elnök felkérné. Azt is hozzátette, hogy akkor sem lenne csalódott, ha nem őt választanák, mert nagyra értékeli jelenlegi munkáját, és megtiszteltetésnek tartja az elnök szolgálatát - írja a Reuters.
Közölte, hogy Donald Trumppal a döntés időzítéséről nem egyeztetett. Ugyanakkor a jelölt várhatóan nehéz szenátusi megerősítési eljárásának stratégiája befolyásolhatja az ütemezést. Szerinte ha a bejelentést 2026 májusáig, Jerome Powell jelenlegi elnök mandátumának lejártáig halasztanák, az "hosszú és csúnya" megerősítési huzavonát indíthatna el. Úgy vélte, az optimális időpont nehezen megítélhető, de amint megszületik a döntés, megkezdődik a zűrzavar.
Hassett jelezte, hogy
a Trump által is támogatott, gyorsabb ütemű kamatcsökkentés híve.
Emiatt arra számít, hogy a szenátusi demokraták erősen firtatják majd elkötelezettségét a jegybanki függetlenség mellett.
Hangsúlyozta, hogy a Fednél az első naptól hatékonyan tudna dolgozni, részben azért, mert az 1990-es években közgazdászként öt évet töltött a jegybanknál, és jól ismeri az intézmény vezető szakembereit.
Címlapkép: Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója a Washingtoni Gazdasági Klub rendezvényén Washingtonban 2025. november 12-én.
