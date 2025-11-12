Tucatnyi atomerőmű építése kezdődhet hamarosan

Chris Wright energiaügyi miniszter hétfői beszédében bejelentette, hogy
a minisztérium hitelezési hivatala jelentős tőkefinanszírozást biztosít az atomenergia-fejlesztésekhez.
A CNBC beszámolója szerint a hivatal akár négyszeres arányban egészíti ki alacsony költségű hitelekkel a magántőke-befektetéseket.
"A hitelprogram hivatalának jelentős hitelezési kapacitása van, és ezen források legnagyobb részét atomenergia-létesítményekre fogjuk fordítani – hogy megépüljenek az első erőművek" – idézte a CNBC Wright-ot, aki az Amerikai Nukleáris Társaság washingtoni konferenciáján beszélt.
Donald Trump elnök májusban végrehajtási rendeletet írt alá, amely 10 új nagyméretű reaktor építését irányozza elő 2030-ig. A Trump-adminisztráció októberben stratégiai partnerséget jelentett be a Westinghouse Electric vállalattal, amelynek társtulajdonosa a Cameco és a Brookfield Asset Management.
Amikor három év és három hónap múlva elhagyjuk a hivatalt, remélem, tucatnyi atomenergia-létesítmény építését láthatjuk majd
– nyilatkozta Wright.
Washington megállapodása a Camecóval és a Brookfielddel legalább 80 milliárd dollár értékű új atomreaktor építését vetíti előre az Egyesült Államokban, Westinghouse technológiával. Az új reaktorok többek között jelentős adatközpontok és számítógépes kapacitások számára fognak energiát termelni, amelyek az ország mesterséges intelligencia fejlesztéseit támogatják.
Alexander Pearce, a BMO Capital Markets elemzője szerint a washingtoni partnerség "jelentős kockázatcsökkentő esemény" a reaktormegrendelések és a szélesebb nukleáris ipar számára. Az elemző alapforgatókönyve szerint
2040-ig globálisan 31 új Westinghouse reaktor épül majd, beleértve a már építés alatt álló 12 egységet.
Bár jelenleg nem épülnek kereskedelmi atomreaktorok az USA-ban, olyan vállalatok, mint a Meta Platforms és az Alphabet milliárdokat fektetnek be régi erőművek újraindításába vagy korszerűsítésébe, hogy kielégítsék a mesterséges intelligencia adatközpontok hatalmas áramigényét.
Az amerikai atomenergia-építkezések az elmúlt időszakban lassan haladtak, ebben az évszázadban mindössze három reaktor készült el. Az atomerőművek fejlesztése és engedélyeztetése általában hosszadalmas folyamat, és bár az iparágat költségtúllépések sújtották, a közvélemény kezd kedvezőbben viszonyulni az atomenergia alacsony kibocsátású jellemzőihez a korábbi balesetek (Pennsylvania, Ukrajna, Japán) okozta félelmek ellenére.
