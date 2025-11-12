Újabb szakaszok sávzárására kell készülni az M2-es autóúton

Burkolatfelújítási munkálatok miatt 2025. november 13. csütörtöktől 2025. november 14. péntekig újabb szakaszos sávzárásra kell számítani az M2-es autóút kosdi csomópontjának térségében - jelezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében.

A munkák következő ütemében a kosdi csomópont környezetében 2025. november 13-tól 14-ig a főpályán jelzőőrös forgalomirányítás mellett, egy sávon váltakozva haladhat a forgalom - írták közleményükben.

A munkálatokkal összefüggésben 2025. november 13-án Budapest irányából a kosdi csomópontot lezárják a Magyar Közút szakemberei.

A zárás ideje alatt Budapest felől Kosd irányába az M2-es autóút 12. számú főúti csomópontján visszafordulva lehet majd lehajtani. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri közleményében a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.

Felhívták a figyelmet továbbá arra is, hogy a javítási munkák idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódni a korlátozáshoz, illetve a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon.

