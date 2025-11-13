A 14. havi nyugdíj helyett vegyes indexálás kellene? Mit mutatnak a számítások?

Egy példa
Logikus, hogy változó hosszúságú nyugdíjév esetén a havi nyugdíjak mellett éves nyugdíjakkal számolunk, tehát 13 (2025), 13 1/4 (2026), 13 1/2 (2027), 13 3/4 (2028) és 14 (2029) havi nyugdíjjal. Az inflációt levonva reálértéken számolva ez egy olyan nyugdíjasnál, aki már idén (2025-ben) nyugdíjas volt, és megéri 2029. december 31-et, ez évi 1,9%-os emelést jelenti: halmozva négy év alatt 7,8%.
Ha ehelyett a kormányzat a 12 (és ezzel együtt a 13) havi nyugdíjak reálértékét emelte volna meg egyenletesen, akkor összehasonlíthatóság kedvéért 1,9%-os éves reálemeléssel számolhatunk. Félretéve a politikai meggondolásokat, van azonban még egy különbség a két eljárás között: az állománycsere. Egyik oldalról vegyünk egy olyan nyugdíjast, aki 2027 februárjában hal meg, tehát csak a 14. havi nyugdíj 1. heti részét kapta meg. A másik oldalon vegyük azt a nyugdíjast, aki 2029 végén ment nyugdíjba, ő 2030-tól egyből a teljes 14. havi nyugdíjat megkapja: megismételve a bevezetést.
A 2025-ös éves átlag nettó keresettel (közel 6 millió forinttal) számolva 2030-ban a négyheti nyugdíj az idei nettó bér reálértékének 104,4%-át (6 millió 264 ezer forintot), a vegyes indexálás pedig csak 96,9%-át (5 millió 814 ezer forintot) hozná.
Modell
Egy nagyon egyszerű modell segítségével megpróbálom érzékeltetni a jelenlegi és a két alternatív eljárás teljes hatását. Minden évben a 65 éves dolgozók (vagy a Nők40 kedvezményezettjei) 40 éves szolgálati idővel vonulnak nyugdíjba. Állandó áron számolva a reálkereset évi 3,8%-kal emelkedik. A 2025-ös év átlagos nettó keresetét 1-nek vesszük.
Jó közelítéssel feltehetjük, hogy az induló nyugdíjak a reálbér-növekedés ütemével változnak. A jobb megértés kedvéért először a már állandósult 13. havi nyugdíjjal kiegészített rendszert modellezzük, majd bemutatjuk a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését, végül alternatívaként a vegyes indexálást, évi 1,9%-os emeléssel – ez felel meg a 14. havi nyugdíj bevezetésének. Az egyszerűség kedvéért csak az 5 legfiatalabb nyugdíjas évjáratot vesszük számba (a Nők40-nél a nyugdíjazás óta eltelt éveket számítjuk).
A 13. havi nyugdíj hatása (13H)
A 13. havi nyugdíj vizsgálatát a havi nyugdíjjal kezdjük (értékét a 2025-ös havi nettó bérhez viszonyítjuk). Negyvenéves szolgálati idővel és a degresszió alá még nem vagy alig eső nettó keresettel számolva önkényesen feltesszük, hogy a 2025-ös induló nyugdíj 0,8/1,039=0,771.
További feltevés: hozzá képest a megállapítás óta minden korábbi év 3,9%-kal csökkenti a 2025-ös évben a közeli korosztályok nyugdíját, például a 4 évvel korábban megállapított nyugdíj változatlan reálértéke 2025-ben 0,664 egység. Az 1. oszlopban feltüntetett induló (némileg ellentmondásosan, 0 évvel korábban megállapított) nyugdíjak reálértékben éves 3,9%-kal emelkednek, és az ÉNY–DK átlókon lefelé haladva ezek az értékek változatlanok.
|
1. táblázat: A 0-4 éve megállapított havi nyugdíjak (a 2025-ös havi nettó bér arányában, reálértékben) – indexálás nélkül
|Év
|0 évvel korábban megállapított havi nyugdíj
|1 évvel korábban megállapított havi nyugdíj
|2 évvel korábban megállapított havi nyugdíj
|3 évvel korábban megállapított havi nyugdíj
|4 évvel korábban megállapított havi nyugdíj
|2025
|0,771
|0,742
|0,715
|0,689
|0,664
|2026
|0,800
|0,771
|0,742
|0,715
|0,689
|2027
|0,830
|0,800
|0,771
|0,742
|0,715
|2028
|0,862
|0,830
|0,800
|0,771
|0,742
|2029
|0,895
|0,862
|0,830
|0,800
|0,771
|2030
|0,929
|0,895
|0,862
|0,830
|0,800
|Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása
A 13 havi éves nyugdíjnál az egyetlen bonyodalom, hogy az éves induló nyugdíj csak 12 havi, ezért némileg elmarad a 13 havi, 1 évvel korábban megállapított éves nyugdíjtól. A már megállapított éves nyugdíjak 13/12-szeresei a havi nyugdíjaknak, ezek szerepelnek a 2. táblázatban. Például a 2030-as 4-éves nyugdíj 0,867, valóban egyenlő (13/12)x0,8-cal.
|
2. táblázat: A 0-4 éve megállapított, 13 részből álló éves nyugdíjak (a 2025-ös évi nettó bér arányában, reálértékben)
|Év
|0 évvel korábban megállapított éves nyugdíj
|1 évvel korábban megállapított éves nyugdíj
|2 évvel korábban megállapított éves nyugdíj
|3 évvel korábban megállapított éves nyugdíj
|4 évvel korábban megállapított éves nyugdíj
|2025
|0,771
|0,804
|0,775
|0,747
|0,719
|2026
|0,800
|0,835
|0,804
|0,775
|0,747
|2027
|0,830
|0,867
|0,835
|0,804
|0,775
|2028
|0,862
|0,900
|0,867
|0,835
|0,804
|2029
|0,895
|0,934
|0,900
|0,867
|0,835
|2030
|0,929
|0,969
|0,934
|0,900
|0,867
|Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása
A 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése (14H)
Mi történik, ha 2026 és 2029 között évente 1 héttel növekszik az éves nyugdíj időalapja? A 3. táblázatban bemutatjuk, hogyan alakulnak ekkor a fontosabb mutatók. Látható, hogy a bővülő „14. havi” nyugdíj egyre inkább a 12 hónapra szóló induló nyugdíjak fölé emeli az éves nyugdíjakat: 2025-ben még csak az 1 (és a 2) évvel korábbi magasabb, 2029-ben már a 4. éve nyugdíjas évjárat esetén is nagyobb.
Az éves nyugdíj természetesen a bővítés alatt a nevezett átló mentén monoton emelkedik, és egyre jobban meghaladja a 13. havi rendszerbeli nyugdíjakat, például 2029-ben a 4 éves nyugdíj 0,835 egységről 0,899-ra emelkedik, ez 14/13=1,077-szeres érték.
|
3. táblázat: A 0-4 éve megállapított, fokozatosan 14 havivá bővülő éves nyugdíjak (a 2025-ös éves nettó bér arányában, reálértékben)
|Év
|0 évvel korábban megállapított éves nyugdíj
|1 évvel korábban megállapított éves nyugdíj
|2 évvel korábban megállapított éves nyugdíj
|3 évvel korábban megállapított éves nyugdíj
|4 évvel korábban megállapított éves nyugdíj
|2025
|0,771
|0,804
|0,775
|0,747
|0,719
|2026
|0,800
|0,851
|0,820
|0,790
|0,761
|2027
|0,830
|0,900
|0,867
|0,835
|0,805
|2028
|0,862
|0,951
|0,917
|0,883
|0,851
|2029
|0,895
|1,006
|0,969
|0,933
|0,899
|2030
|0,929
|1,044
|1,006
|0,969
|0,933
|Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása
A vegyes indexálás átmeneti visszaállítása a 14. havi nyugdíj nélkül (13Hi)
Rátérünk az alternatívára, a vegyes indexálás átmeneti visszaállítására. Akárcsak a 13. havi nyugdíjnál (1. táblázat), most is a havi nyugdíjjal kezdjük a bemutatást. Az indexálás hatására most az ÉNY–DK-átlók mentén 4 éven keresztül 1,9%-kal nőnek a havi nyugdíjak reálértékei. Most a 2029-as 4-éves nyugdíjat vizsgáljuk: 1,077x0,8=0,862.
|
4. táblázat: A 0-4 éve megállapított, havi nyugdíjak (a 2025-ös havi nettó bér arányában, reálértékben) – átmeneti indexálással
|Évek
|0 évvel korábban megállapított havi indexált nyugdíj
|1 évvel korábban megállapított havi indexált nyugdíj
|2 évvel korábban megállapított havi indexált nyugdíj
|3 évvel korábban megállapított havi indexált nyugdíj
|4 évvel korábban megállapított havi indexált nyugdíj
|2025
|0,771
|0,742
|0,715
|0,689
|0,664
|2026
|0,800
|0,785
|0,757
|0,729
|0,702
|2027
|0,830
|0,815
|0,800
|0,771
|0,743
|2028
|0,862
|0,846
|0,831
|0,815
|0,786
|2029
|0,895
|0,878
|0,862
|0,846
|0,831
|2030
|0,929
|0,895
|0,878
|0,862
|0,846
|Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása
Az 5. táblázatban bemutatjuk az átmeneti vegyes indexálás éves mutatóinak alakulását, itt egyszerűen 13/12-vel szorzódnak a már megállapított indexált nyugdíjak. Természetesen a vegyes indexálás is jóval bőkezűbb, mint a kiinduló rendszer, de esetünkben a 14. havi nyugdíj általában bőkezűbb a vegyes indexálásúnál (a régebbieknél azonos vele: például a 2029-es 4 éves nyugdíj: 0,9 egység). A leglátványosabb különbség a 2030-as évben jelentkezik az 1 vagy 2 évvel korábban visszavonulóknál a különbség a 2025. évi nettó kereset 1,044–0,969 = 0,075 egység, illetve 1,006–0,952=0,054 egység.
|
5. táblázat. A 0-4 éve megállapított éves nyugdíjak (a 2025-ös évi nettó bér arányában, reálértékben) - átmeneti idexálással
|Év
|0 évvel korábban megállapított éves indexált nyugdíj
|1 évvel korábban megállapított éves indexált nyugdíj
|2 évvel korábban megállapított éves indexált nyugdíj
|3 évvel korábban megállapított éves indexált nyugdíj
|4 évvel korábban megállapított éves indexált nyugdíj
|2025
|0,771
|0,804
|0,775
|0,747
|0,719
|2026
|0,800
|0,851
|0,82
|0,790
|0,761
|2027
|0,830
|0,883
|0,867
|0,835
|0,805
|2028
|0,862
|0,917
|0,900
|0,883
|0,851
|2029
|0,895
|0,952
|0,934
|0,917
|0,900
|2030
|0,929
|0,969
|0,952
|0,934
|0,917
|Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása
Összegzés
Három forgatókönyvet mutattam be:
- a 14. havi nyugdíj nélkülit,
- a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését (mindkettőt árkövető indexálással)
- és a 13. havi nyugdíj megtartása mellett az átmeneti vegyes indexálást.
Mindkét változtatás négy évre emeli a nyugdíjakat, és leállítja relatív lecsúszásukat a bérekhez képest.
Mindkét változtatás mellett és ellen lehet érvelni, de az átmeneti vegyes indexálás méltányosabb és olcsóbb.
Kizárja a kedvezményből a 2030-tól kezdve belépő évjáratokat, míg a 14. havi nyugdíj bevezetése kiterjeszti a kedvezményt rájuk is, tovább fokozva az újabban és a régebben megállapított nyugdíjak közti indokolatlan különbségeket.
Melléklet a számításokról
Jelenlegi rendszer a 13. havi nyugdíjjal
A 2025-ös év átlagos nettó keresetét 1-nek vesszük, és a t-edik évben a 65 éves nyugdíjas havi induló nyugdíja jó közelítéssel b(65, t)=0,8g (t–2026), ahol g=1,038 az éves növekedési együttható, t=2025,…, 2030. A már megállapított nyugdíjak reálértékben állandók: b(k, t)=b(k–1, t–1), k = 66,…., 84 életév.
A 13. havi nyugdíjnál az éves nyugdíj képlete:
B(65, t)=12 b(65, t), B(k, t)=13b(k, t), k = 66,…., 84, t =2025,..., 2030.
Jelenlegi rendszer a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével
A 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése miatt az éves nyugdíjak a következőképp változnak:
B(65, t)=12 b(65, t), B(k, t)=[13+0,019 min (t, 4)] b(k, t), k = 66,…., 84, t =2025,..., 2030.
Vegyes indexálás a 14. havi nyugdíj nélkül
Most megvizsgáljuk, mi történt volna, ha a 14. havi nyugdíj bevezetése helyett a már megállapított nyugdíjak reálértékét évi 1,9%-kal emelték volna. Képletek:
b(k, t)=b(k–1, t–1)*1,019, k = 66,…., 84, t = 2025,..., 2030.
B(65, t)=12 b(65, t), B(k, t)=13b(k, t)], k = 66,…., 84.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
