Bajban a Mol egyik kulcsbeszállítója a jövő héten élesedő olajszankciók miatt
Bajban a Mol egyik kulcsbeszállítója a jövő héten élesedő olajszankciók miatt

Feszült napok elé néz az európai olajpiac, miután a Lukoil nemzetközi kereskedőcége, a Litasco - amelyen keresztül a Mol is vásárol orosz kőolajat - tömeges elbocsátásokba kezdett, egy héttel azelőtt, hogy életbe lépnének az amerikai szankciók a cég anyavállalata ellen - írta meg a Bloomberg.

A hírügynökségnek nyilatkozó forrás szerint a Svájcban bejegyzett Litasco a rövidesen élesedő amerikai szankciók hatására

megkezdte a dolgozók elbocsátását, ami a jövőbeli működését is érintheti

- bár egyelőre nem világos, mely részlegeket és mekkora létszámot érint a leépítés.

A Litasco az amerikai szankciókkal sújtott orosz Lukoil globális kereskedelmi leányvállalata, amely kulcsszereplő az orosz olaj európai exportjában - ez pedig Magyarország számára is különösen érzékeny kérdés, hiszen Bacsa György, a Mol ügyvezető igazgatójának nemrégi nyilatkozata alapján a magyar vállalat orosz olajbeszerzéseinek egy részét a Litasco-n keresztül szerzi be.

A két orosz olajóriást, a Lukoilt és a Rosznyeftet érintő amerikai szankciók jelenleg még egy úgynevezett „wind-down” időszakban vannak, amely átmeneti felkészülési időt biztosít az érintett cégeknek a november 21. utáni, már éles szankciós helyzetre. Itt érdemes kitérni arra, hogy eddig van ideje az amerikai Külföldi Eszközöket Ellenőrzö Hivatalnak (OFAC) is a sokat vitatott felmentést megadnia Magyarországnak.

A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy a Lukoil nemrég majdnem túladott volna nemzetközi kereskedelmi eszközein, ám az üzlet összeomlott. A vevőjelölt Gunvor visszalépett, miután a Washington a céget Oroszország „bábjaként” jellemezte - ami gyakorlatilag ellehetetlenítette az akvizíció jóváhagyását.

Ha a Litasco tevékenysége valóban ellehetetlenül és Magyarország nem kap végül szankciómentességet (amire kis esély látszik, inkább a felmentés ideje a kérdés), akkor jelentősen szűkül a Mol beszerzési mozgástere.

Címlapkép forrása: Getty Images

