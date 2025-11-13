Döntött az Európai Bíróság: jogot sértett a magyar kormány

A Bíróság elutasította az építőanyag-export korlátozására irányuló magyar szabályozás mellett felhozott kormányzati érveket, és teljes egészében az Európai Bizottságnak adott igazat. Magyarországnak nem sikerült bizonyítania, hogy az érintett nyersanyagok és építőanyagok hiánya valamely alapvető társadalmi érdeket érintő, valós és kellően komoly veszélyt jelent.

A Covid19-világjárvány és a világszinten jelentkező nyersanyaghiány kapcsán Magyarország olyan eljárást vezetett be, amelynek keretében az építőanyagok kivitele bejelentési kötelezettség alá esik, és a magyar állam ezen építőanyagok tekintetében elővásárlási és vételi jogot gyakorolhat - vázolja fel az alaphelyzetet döntésének ismertetésében az Európai Bíróság.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet nyújtott be a Bírósághoz Magyarország ellen, amelyben többek között azt állította, hogy a szóban forgó eljárás mennyiségi korlátozással azonos hatású és nem igazolt intézkedésnek minősül, és ezáltal sérti az áruk szabad mozgásának elvét. Mivel a korlátozások a harmadik országokba irányuló kivitelre is kiterjednek, a Bizottság azt állítja, hogy Magyarország az Európai Unió közös kereskedelempolitika területén fennálló kizárólagos hatáskörét is figyelmen kívül hagyta.

Magyarország azonban úgy véli, hogy a szóban forgó eljárás nem minősül mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek, mivel hatása túl esetleges vagy túl közvetett. Mindenesetre az intézkedés álláspontja szerint igazolható, mivel annak fő célja a kritikus infrastruktúrák védelme azáltal, hogy biztosítja ezek építőanyag-ellátása tekintetében az ellátásbiztonságot.

A Bíróság teljes egészében helyt ad a Bizottság keresetének, és megállapítja Magyarország kötelezettségszegését.

Megállapítja, hogy a vitatott intézkedések további adminisztratív terhet keletkeztetnek, a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetére bírságot helyeznek kilátásba, a szállítási határidő meghosszabbodását vonják maguk után, a magyar állam számára fenntartott elővásárlási és vételi jog gyakorlása esetén pedig véglegesen megakadályozzák az exportügyletet. Így ezeknek az intézkedéseknek kifejezett célja az építőanyagok kivitelének korlátozása, és ekként a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedéseknek minősülnek, amelyeket főszabály szerint tilt az áruk szabad mozgásának elve.

A Bíróság elutasítja a szóban forgó korlátozások igazolása érdekében Magyarország által felhozott érveket, azzal az indokkal, hogy a tagállamnak nem sikerült bizonyítania, hogy az érintett nyersanyagok és építőanyagok hiánya valamely alapvető társadalmi érdeket érintő, valós és kellően komoly veszélyt jelent.

Ugyanezen okból Magyarország a közbiztonságra sem hivatkozhat megalapozottan a harmadik országokba irányuló kivitelre vonatkozó korlátozások igazolása érdekében. Ezért ezen intézkedések elfogadásával megsértette az Uniónak a közös kereskedelempolitika területén fennálló kizárólagos hatáskörét is.

Végül a Bíróság megállapítja, hogy Magyarország azáltal, hogy a három hónapos felfüggesztési időszak lejárta előtt fogadta el az intézkedéseket, és a módosított szabályozási tervezetet nem jelentette be a Bizottságnak, nem tartotta tiszteletben a műszaki szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárást.

