Érkezik a sarkvidéki hideg: rendkívül változékony lesz az időjárás Magyarországon

Mikor a polar vortex meggyengül, a sarkkör környékén megszokott megszokott nyugat-keleti légáramlások, amelyek az örvényt stabilan tartják, meggyengülnek, miközben az észak-déli irányú áramlás válik meghatározóvá. Ennek hatására sarkvidéki,

fagyos levegő tör dél felé, máshol pedig délről melegebb légtömegek nyomulnak északra.

Az előrejelzések szerint a következő napokban egy kiterjedt barikus teknő nyugati oldalán több hullámban érkezik a sarkvidéki eredetű hideg levegő Európa nyugati felébe.

A képződmény a jövő hét elején kelet felé tolódik, így a hideg légtömeg ekkor már Magyarországot is elérheti.

Változékony időjárás a hétvégén

A hét második felében a magasabb légrétegekben melegedés várható, ám ez a felszín közelében főként a szelesebb dunántúli és déli tájakon lesz érezhető. Az északi és északkeleti országrészben végig megmaradhat a hidegpárna; ott a nappali csúcsértékek 5-6 Celsius-fok körül alakulnak. Ezzel szemben délen és délnyugaton a hétvégén akár 18-20 fokos maximumok is előfordulhatnak.

Vasárnap már kisebb csapadék is előfordulhat, hétfőn pedig egy hullámzó hidegfront sokfelé jelentős esőt hozhat. A front elvonulása után megérkezik a hideg levegő első hulláma, az északira, északnyugatira forduló széllel. A hőmérséklet országszerte jelentősen visszaesik; kedden már csak 5-10 Celsius-fok közötti maximumok valószínűek.

A meteorológiai modellek szerint a következő időszakban Magyarország több hullámban kaphat a sarkvidéki eredetű, fagyos légtömegekből, és ehhez mediterrán ciklon is társulhat.

Nem zárható ki, hogy már novemberben beköszönt a korai tél, de a hosszabb távú kilátások egyelőre bizonytalanok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images