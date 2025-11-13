  • Megjelenítés
Hamarosan eldől Európa egyik legfejlettebb országának sorsa
Gazdaság

Hamarosan eldől Európa egyik legfejlettebb országának sorsa

Portfolio
Guy Parmelin svájci gazdasági miniszter Washingtonban tárgyal Jamieson Greerrel az amerikai importvámok csökkentéséről. A 39 százalékos kulcs 15 százalékra mérséklését célzó megállapodás a végső szakaszba lépett, és Donald Trump jóváhagyására vár.

Az SRF értesülései szerint a megbeszélések Donald Trump elnök korábbi, nagy terhet jelentő vámjainak enyhítésére irányulnak, és

döntő fázisba érkeztek.

Svájc az augusztusban bevezetett, 39 százalékos importvám csökkentéséről tárgyal; egy, a Reutersnek nyilatkozó forrás szerint a megállapodás közel van.

A műsorszolgáltató beszámolója szerint Parmelin Helene Budliger Artiedával, a Gazdasági Ügyek Államtitkársága (SECO) vezetőjével kormánygéppel utazott Washingtonba, és induláskor meglehetősen optimistának tűntek.

Még több Gazdaság

Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra

Trump embere bejelentkezett az amerikai jegybank élére, és persze a gyorsabb kamatcsökkentés mellett érvelt

Ilyen még nem volt Amerika történetében: a Legfelsőbb Bíróság dönt Trump merész akciójáról

A névtelenséget kérő forrás szerint a vámok 15 százalékra csökkentéséről szóló megállapodás egy-két héten belül megszülethet, de ehhez még Trump végső jóváhagyása szükséges. Trump a héten azt mondta, hogy dolgozik a Svájcból érkező árukra kivetett vámok mérséklésén.

Nem határoztam meg számot, de dolgozni fogunk valamin, ami segít Svájcnak

- fogalmazott.

Hans Gersbach, az ETH Zürich KOF Gazdaságkutató Intézetének igazgatója szerint a 15 százalékra történő mérséklés reménysugár lenne a svájci ipar számára. Úgy véli, a gépgyártás, a precíziós műszergyártás, az óragyártás és az élelmiszeripar - amelyek számára az Egyesült Államok jelentős exportpiac - kapná a legnagyobb könnyítést.

A KOF becslése szerint 39 százalékos vámszint mellett 7 500 és 15 000 közötti teljes munkaidős állás kerülhet veszélybe Svájcban, 15 százalékos kulcsnál azonban ez a fenyegetés megszűnne. Ebben az esetben a svájci gazdasági növekedés - amelyet a KOF 2026-ra jelenleg 0,9 százalékra jelez előre - ismét meghaladná az 1 százalékot.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi egyezség kapujában Európa egyik legfejlettebb országa

"Svájc indentitásválsággal küzd" - fakadt ki a legnagyobb svájci bank elnöke

„Ez szörnyű” – Legendás cégnél verték ki a biztosítékot Trump vámjai

Svájcot nem lehet vámokkal földbe állítani

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra
Szép csendben egy hatalmas törvénycsomagot terjesztett be Lázár János
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility