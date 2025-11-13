Hamarosan eldől Európa egyik legfejlettebb országának sorsa

Guy Parmelin svájci gazdasági miniszter Washingtonban tárgyal Jamieson Greerrel az amerikai importvámok csökkentéséről. A 39 százalékos kulcs 15 százalékra mérséklését célzó megállapodás a végső szakaszba lépett, és Donald Trump jóváhagyására vár.

Az SRF értesülései szerint a megbeszélések Donald Trump elnök korábbi, nagy terhet jelentő vámjainak enyhítésére irányulnak, és

döntő fázisba érkeztek.

Svájc az augusztusban bevezetett, 39 százalékos importvám csökkentéséről tárgyal; egy, a Reutersnek nyilatkozó forrás szerint a megállapodás közel van.

A műsorszolgáltató beszámolója szerint Parmelin Helene Budliger Artiedával, a Gazdasági Ügyek Államtitkársága (SECO) vezetőjével kormánygéppel utazott Washingtonba, és induláskor meglehetősen optimistának tűntek.

A névtelenséget kérő forrás szerint a vámok 15 százalékra csökkentéséről szóló megállapodás egy-két héten belül megszülethet, de ehhez még Trump végső jóváhagyása szükséges. Trump a héten azt mondta, hogy dolgozik a Svájcból érkező árukra kivetett vámok mérséklésén.

Nem határoztam meg számot, de dolgozni fogunk valamin, ami segít Svájcnak

- fogalmazott.

Hans Gersbach, az ETH Zürich KOF Gazdaságkutató Intézetének igazgatója szerint a 15 százalékra történő mérséklés reménysugár lenne a svájci ipar számára. Úgy véli, a gépgyártás, a precíziós műszergyártás, az óragyártás és az élelmiszeripar - amelyek számára az Egyesült Államok jelentős exportpiac - kapná a legnagyobb könnyítést.

A KOF becslése szerint 39 százalékos vámszint mellett 7 500 és 15 000 közötti teljes munkaidős állás kerülhet veszélybe Svájcban, 15 százalékos kulcsnál azonban ez a fenyegetés megszűnne. Ebben az esetben a svájci gazdasági növekedés - amelyet a KOF 2026-ra jelenleg 0,9 százalékra jelez előre - ismét meghaladná az 1 százalékot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images