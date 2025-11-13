Hatalmas beruházást hajt végre Magyarországon az amerikai multi

A csomag egyik fő eleme, hogy a vállalat bővíti gyöngyösi üzemének kapacitását, ahol elektromos fogkeféket gyártanak.
A projekt célja a termelés jelentős növelése, ami az üzem exportteljesítményére is hatással lesz, mivel a gyár jelenleg is több mint ötven országba szállít.
A csömöri telephelyen a női higiéniai termékeket gyártó üzem kap kapacitásbővítést. Ez az egység szintén fontos regionális szerepet tölt be a P&G ellátási láncában, így a beruházás célja itt is a termelési volumen emelése és a gyártótechnológia korszerűsítése. A két gyár technológiai fejlesztése a vállalat közép-európai ellátási hálózatának megerősítését szolgálja.
A P&G emellett egy kutatás-fejlesztési projektet is elindít Magyarországon, amely a vállalat innovációs tevékenységének helyi bővítését célozza.
A fejlesztés elsősorban a fogyasztási cikkekhez kapcsolódó technológiai fejlesztéseket és termékinnovációt támogatja, ami új kompetenciákat hozhat a hazai üzemi környezetbe. A K+F bővítése a vállalat hosszabb távú lokális jelenlétét erősíti.
A beruházási csomag része egy képzési program is, amelyet a P&G a magyarországi munkavállalók készségfejlesztésére indít. Ez elsősorban a gyártási és mérnöki területeken dolgozók továbbképzését célozza, hogy a bővülő és modernizálódó technológiai környezetben megfelelő szaktudással rendelkezzenek. A fejlesztések együttesen azt jelentik, hogy a vállalat a meglévő gyártóbázist erősíti meg, nagyobb technológiai tartalommal és magasabb hozzáadott értékű tevékenységekkel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
