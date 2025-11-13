  • Megjelenítés
Hiába az amerikai megállapodás, a magyar atomenergia jövőjéről rövidesen a parlament mondja ki a végszót
Gazdaság

Hiába az amerikai megállapodás, a magyar atomenergia jövőjéről rövidesen a parlament mondja ki a végszót

Portfolio
A kormány benyújtotta azt a határozati javaslatot, amely előzetes, elvi parlamenti felhatalmazást kér a kis moduláris reaktorok (SMR) magyarországi alkalmazásáról szóló amerikai megállapodások megkötéséhez.

A parlament honlapján megjelent az a határozati javaslat, amely a kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához szükséges országgyűlési

előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról szól.

Mivel az atomenergia stratégiai és különösen fontos nemzetközi szerződésnek minősül, ilyen ügyekben a kormány önmagában nem dönthet és a megállapodásokhoz mindenképpen parlamenti jóváhagyás szükséges. Erre Gulyás Gergely is kitért a csütörtöki Kormányinfón.

Hamarosan a parlament elé kerül az atomtörvény módosítása is, amely előkészíti az SMR-ek hazai telepítésének részletes szabályait. A tervezet többek között beemeli a kis moduláris reaktorok fogalmát a jogszabályba, meghatározza a biztonsági övezet területét és rögzíti az engedélyezési határidőket is - erről itt írtunk részletesen.

Előzmények

Előző héten magas szintű nukleáris együttműködési megállapodást írt alá a magyar és az amerikai kormány Washingtonban. Az egyezség értelmében hazánk először vásárol majd amerikai gyártású nukleáris fűtőelemeket, emellett együttműködési szándéknyilatkozat is született egy modern, amerikai fejlesztésű kiégett fűtőelem tároló rendszer bevezetéséről a Paksi Atomerőműben.

Viszont a "nukleáris együttműködési csomag" egyik legfontosabb eleme az a stratégiai jelentőségű együttműködés, amely SMR-ek magyarországi telepítését célozza. A tervek szerint 10-20 milliárd dollár közötti értékben ruház be Magyarország amerikai fejlesztésű SMR-ekbe, ami legfeljebb 10 ilyen erőmű telepítésére lehet elég - amihez viszont a parlament jóváhagyására van szükség.

