Jön a dolgozók bosszúja: felmondási hullám söpörhet végig Magyarországon?

Az évente két alkalommal zajló, a versenyszférában dolgozó 500 munkavállalónak a fizetésével, illetve jelenlegi munkahelyével kapcsolatos attitűdjeit felmérő kutatás friss adatai szerint a fizetésükkel elégedetlen válaszadók aránya egy év alatt hat százalékponttal, 49-ről 55 százalékra emelkedett.
Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy bár a bérek továbbra is az inflációt meghaladó mértékben emelkednek, a reálértékük idén már csupán 3-4 százalékkal nő, szemben a tavalyi 10 százalék körüli szinttel
– magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. – A munkavállalók többsége továbbra is elvárja az előző évek inflációs környezetére jellemző béremelési ütemet, mivel a bérek értékének növekedését csak késleltetve érzékelik a hétköznapokban, és a bérek alakulása a korábbi inflációs hatásokat csak mostanra tudta ellensúlyozni.”
Arra a kérdésre, hogy hány százalékkal magasabb bruttó fizetéssel lenne elégedett, a fizetésüket keveslők 44 százaléka válaszolta azt, hogy megelégedne 20 százalékon belüli béremeléssel is.
A válaszadók további 31 százaléka 20-30 százalék közötti plusz jövedelmet tartana megfelelő mértékűnek. A munkavállalók túlnyomó többsége azonban legkorábban januárban számíthat a következő fizetésemelésre.
Októberben mindössze a válaszadók 15 százaléka számolt be arról, hogy munkáltatója év közben emelt a fizetésén (két éve ez az arány 28, tavaly pedig 19 százalék volt.) Ez is világosan jelzi, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a cégek többsége visszafogott bérnövelést hajt végre, és csak kevesek képesek arra, hogy idén is 10 százalék fölötti mértékben emeljék dolgozóik juttatását.
Év végi bónuszt a válaszadók 40 százaléka vár a munkáltatójától, ez az arány kissé alacsonyabb a tavalyinál.
A bónuszra számítók 68 százaléka a tavalyihoz hasonló mértékű plusz juttatásra számít, 17 százalékuk a tavalyinál többet, míg 15 százalékuk kevesebbet remél idén. Összességében a válaszadók 60 százaléka érzi úgy, hogy tavalyhoz képest romlott az anyagi biztonsága, ami szinte megegyezik az egy évvel korábbi 61 százalékos értékkel.
Ebben a helyzetben sokan érzik úgy, hogy anyagi problémájukat egy munkahelyváltás tudná megoldani.
Jelenleg a válaszadók 48 százaléka nyilatkozik úgy, hogy ha talál megfelelő alternatívát, egy éven belül is szívesen vált munkahelyet. 12 százaléknyian már 10 százalékkal magasabb fizetésért is váltanának, 30 százalékkal kedvezőbb ajánlatra pedig az összes válaszadó 72 százaléka mondana igent.
Az optimális forgatókönyv azonban messze nem mindenki számára fog megvalósulni, hiszen a munkavállalók is érzik, hogy a gazdasági növekedés elmaradása miatt a munkáltatók munkaerő iránti kereslete visszaesett, vagyis szűkültek az elhelyezkedés lehetőségei. Jelenleg a válaszadók 65 százaléka érzi úgy, hogy tavalyhoz képest nehezebbé vált a szakmájában történő elhelyezkedés. Ez az arány két éve 53, tavaly pedig 59 százalék volt.
„Egyelőre kevés jel mutat arra, hogy a tavalyinál visszafogottabb béremelés miatt jelentősen felpörögne a fluktuáció. A munkavállalók 74 százaléka számára továbbra is a biztos munkahely a prioritás a magasabb bérrel szemben, vagyis, ha nem talál jobb lehetőséget, kiegyezik a meglévővel. Ráadásul a jövő évre vonatkozó kilátásokkal kapcsolatban már érződik némi optimizmus: arra a kérdésre, hogy 2026-ban a jelenlegi munkahelyén maradva is javulni fog-e várhatóan az anyagi biztonsága, a válaszadók 68 százaléka felelt pozitívan” – tette hozzá a Trenkwalder szakembere.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
