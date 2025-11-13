Későbbre tolja a kormány a rezsivédelem egyik kulcselemének felülvizsgálatát

A kormány azt tervezi, hogy 2027 elejéig még biztosan fenntartja a rezsivédelmi készletezési szolgáltatást - derül ki a társadalmi egyeztetésre feltöltött tervezetből.

A kormány honlapjára feltöltött jogszabálytervezet alapján a földgázellátás biztonságának fokozására létrehozott rezsivédelmi készletezési szolgáltatás fenntartásának szükségességét

legközelebb csak 2027. január 31-én kell felülvizsgálni

- a készleteket pedig 2027. április 1-ig kell biztosítani a korábbi 2026-os dátum helyett.

A rezsivédelmi készletezési szolgáltatás egy olyan mechanizmus, amelyben a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetsg (MSZKSZ) a kormány megrendelésére olyan földgázmennyiséget tárol és kezel, amely szükség esetén az egyetemes szolgáltatásban lévő - tehát rezsivédett - fogyasztók ellátását biztosítja esetleges ellátási zavarok idején.

Ez nem ugyanaz, mint a biztonsági földgázkészlet vagy a különleges földgázkészlet.

A biztonsági földgázkészlet egy régóta létező, EU-előírás szerinti, fix mennyiségű stratégiai tartalék, amelyet az ország ellátásbiztonságának általános védelme érdekében tartanak fenn.

A különleges földgázkészlet pedig a 2022-es energiaválságra válaszul létrehozott, szintén fix mennyiségű, külön kormányrendelettel szabályozott extra tartalék, de más céllal és más keretek között, mint a rezsivédelmi szolgáltatás.

Utóbbi arról ismeretes, hogy ennek a 739 millió köbméter gáznak az átlagos bekerülési ára 255 euró/MWh volt, miközben jelenleg a holland TTF gáztőzsdén 31 eurót kell fizetni egy MWh földgázért. Akkori árfolyamon átszámítva ez 1114 forint köbméterenként, miközben a rezsicsökkentett árak alapján jelenleg 102 vagy 747 forintot kell fizetni egy köbméter gázért attól függően, hogy átlépjük-e a 1729 köbméteres mennyiségi határt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images