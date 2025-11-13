Megdöbbentő adatok: duplájára nőtt a gyermekek körében a magas vérnyomás kialakulásának aránya

A The Lancet Child and Adolescent Health folyóiratban megjelent tanulmány szerint 2000-ben világszerte a fiúk 3,4%-ának, a lányok 3%-ának volt hipertóniája (magas vérnyomása).

2020-ra ez az arány 6,5%-ra, illetve 5,8%-ra emelkedett.

Mingyu Zhang, a Harvard Orvosi Karának professzora – aki nem vett részt a kutatásban – arra figyelmeztetett, hogy a gyermekkori magas vérnyomás később növelheti a szívbetegségek kockázatát. Ezek az Egyesült Államokban vezető haláloknak számítanak.

A jó hír, hogy ez egy módosítható kockázat

– írta Song. Szerinte jobb szűréssel, korábbi felismeréssel és hatékonyabb megelőzéssel, különösen az egészséges testsúly és a táplálkozás terén, még a szövődmények kialakulása előtt be lehet avatkozni.

A növekedés hátterében több tényező állhat. Song szerint

a gyermekkori elhízás kiemelt rizikófaktor , mert összefügg az inzulinrezisztenciával, valamint gyulladásos, illetve az érfalakat működési zavarival.

, mert összefügg az inzulinrezisztenciával, valamint gyulladásos, illetve az érfalakat működési zavarival. Emellett az étrendi tényezők, például a túlzott nátriumbevitel és az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása,

a rossz alvásminőség,

a stressz,

és a genetikai hajlam is növelheti a kockázatot.

Sok gyermek kevesebbet mozog, és több időt tölt ülő tevékenységekkel, például képernyő előtt, ami tovább rontja a mutatókat.

Zhang hozzátette: egyre több bizonyíték utal arra is, hogy az emberek környezetében fellelhető egyre több szennyező anyag is közrejátszhat a probléma súlyosbodásában. Korábbi kutatások arról számoltak be, hogy kapcsolat lehet az úgynevezett "örök vegyszerek" (PFAS-vegyületek), valamint a rákos, endokrin eredetű és egyéb gyermekeknél jelentkező fejlődési problémák között. Az örök vegyszerek arról kaptán az nevüket, hogy természetes módon nagyon nehezen bomlanak le a környezetben.

Song szerint a legfontosabb üzenet a családoknak az, hogy a magas vérnyomás nem csak a felnőttek problémája. Ha egy gyermek elhízási vagy hipertónia-kockázata aggodalomra ad okot, a nyomásgyakorlás, a megszégyenítés és a szigorú korlátozás nem jó megközelítés.

Jill Castle massachusettsi gyermekdietetikus korábban a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy a pozitív, örömteli egészséges szokások megerősítésére érdemes fókuszálni.

Az étkezés célja valójában az, hogy rugalmasan álljunk az ételekhez, hangsúlyozzuk a magas tápértékű fogásokat, és teret adjunk a kevésbé tápláló ételeknek is, olyan módon, hogy azokat teljesen élvezni lehessen és rugalmasan illeszkedjenek az étrendbe

– mondta Castle.

A közös családi étkezések előnyben részesítése, valamint az ételek "jó" vagy "rossz" címkézésének kerülése is segíthet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images